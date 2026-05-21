La Fundación MOP y la Xunta abren otra convocatoria de sus becas internacionales

Presentación del programa de becas internacionales, hoy en la EASD Pablo Picasso Quintana

La Fundación MOP y la Xunta abren una nueva convocatoria de sus becas internacionales dirigidas al alumnado de las escuelas de arte y superiores de diseño y de los centros integrados de FP. La meta es completar su formación en el extranjero con un desarrollo profesional en centros de referencia.

Las becas están destinadas a los alumnos que este año finalicen su segundo curso de un ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía o, como novedad esta edición, de un ciclo superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. La directora xeral de FP de la Xunta, Eugenia Pérez, y la directora de la Fundación MOP, Leticia Castromil, participaron hoy en la Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso en una presentación de las becas para estudiantes. La sesión también contó con una mesa redonda en la que hablaron tres estudiantes becados en ediciones pasadas para compartir sus experiencias.

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Los alumnos interesados deben presentar sus solicitudes entre el 18 y el 29 de junio en los propios centros en que cursaron sus enseñanzas. Para optar a las estancias es necesario estar matriculado este curso en uno de los ciclos mencionados, acreditar un nivel mínimo de B2 en inglés y presentar un currículum junto con documentación gráfica de un proyecto fotográfico.

Cuatro alumnos llevarán así a cabo una estancia en el máster Photography del Royal College of Art de Londres entre septiembre y diciembre de este año, con desplazamiento, alojamiento y apoyo económico para la manutención. Desarrollarán un proyecto artístico y participarán en clases magistrales y actividades culturales. Como muestra de esta iniciativa, hasta el 3 de junio puede visitarse en el muelle de Batería la exposición colectiva ‘Future Stories Vol.03’, que reúne los proyectos realizados por los becados de la pasada edición.