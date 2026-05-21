La Comisión de Hogueras premia a DXT Campeón en su fiesta del Aquelarre Poético

Foto de familia con los ganadores, ayer, en el teatro Rosalía Quintana

La Comisión Organizadora de las Hogueras de San Juan celebró ayer su tradicional fiesta del Aquelarre Poético. Un evento, en el teatro Rosalía de Castro, con el que dieron el pistoletazo de salida simbólico a las festividades del verano coruñés y en el que, además, concedieron sus Premios San Juan 2026. El galardón ‘Marineda’ al deporte fue este año para DXT Campeón, periódico del Grupo Editorial El Ideal Gallego que el pasado mes de diciembre cumplió treinta años de existencia. Recibió el premio el director del diario, Juan Luis Rodríguez Cudeiro.

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La Policía Local coruñesa, la Asociación Coros e Danzas Eidos, Marisol Soengas, Constantino Fernández y Belén do Campo fueron junto a DXT Campeón los otros ganadores de los Premios San Juan 2026, como decidió un jurado presidido por el excalde Francisco Vázquez.

Todos ellos recibieron ayer sus respectivos galardones en una gala que también sirvió como acto de exaltación de Candela Pedreira Vidal como Meiga Mayor de las Hogueras de 2026.

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La fiesta, presentada por Asunción González Campos, Meiga Mayor en 2011, y por Mónica Martínez, se inició con una actuación del Ballet del Liceo la Paz. Concluido el desfile de honor, Pedreira hizo entrega de los Premios San Juan 2026, tras el cual diferentes entidades y asociaciones coruñesas le tributaron un pequeño homenaje.

El broche literario al evento lo puso la directora del IES Eusebio da Guarda, Isabel Ruso de Lago, Meiga Mayor en el año 1977, que fue la encargada de leer el pregón de las Hogueras 2026.