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A Coruña

La Comisión de Hogueras premia a DXT Campeón en su fiesta del Aquelarre Poético

Ana Herrero
21/05/2026 00:02
Foto de familia con los ganadores, ayer, en el teatro Rosalía
Foto de familia con los ganadores, ayer, en el teatro Rosalía
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La Comisión Organizadora de las Hogueras de San Juan celebró ayer su tradicional fiesta del Aquelarre Poético. Un evento, en el teatro Rosalía de Castro, con el que dieron el pistoletazo de salida simbólico a las festividades del verano coruñés y en el que, además, concedieron sus Premios San Juan 2026. El galardón ‘Marineda’ al deporte fue este año para DXT Campeón, periódico del Grupo Editorial El Ideal Gallego que el pasado mes de diciembre cumplió treinta años de existencia. Recibió el premio el director del diario, Juan Luis Rodríguez Cudeiro

El jurado, durante la reunión que celebró ayer en El Corte Inglés

DXT Campeón recibe uno de los Premios San Juan 2026 de la Comisión de Hogueras

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La Policía Local coruñesa, la Asociación Coros e Danzas Eidos, Marisol Soengas, Constantino Fernández y Belén do Campo fueron junto a DXT Campeón los otros ganadores de los Premios San Juan 2026, como decidió un jurado presidido por el excalde Francisco Vázquez.

Todos ellos recibieron ayer sus respectivos galardones en una gala que también sirvió como acto de exaltación de Candela Pedreira Vidal como Meiga Mayor de las Hogueras de 2026.

Hogueras de San Juan premia a Rueda, Fernández Prado, TVG, Lucas Pérez, Bieito Rubido y A Penela

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La fiesta, presentada por Asunción González Campos, Meiga Mayor en 2011, y por Mónica Martínez, se inició con una actuación del Ballet del Liceo la Paz. Concluido el desfile de honor, Pedreira hizo entrega de los Premios San Juan 2026, tras el cual diferentes entidades y asociaciones coruñesas le tributaron un pequeño homenaje.

El broche literario al evento lo puso la directora del IES Eusebio da Guarda, Isabel Ruso de Lago, Meiga Mayor en el año 1977, que fue la encargada de leer el pregón de las Hogueras 2026.

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