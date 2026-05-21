La Autoridad Portuaria reivindica Langosteira como referente logístico y motor del sector agroalimentario gallego

Martín Fernández Prado durante su intervención en la II Jornada Logística Agroalimentaria Cedida

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, destacó este jueves el papel estratégico del Puerto Exterior de Punta Langosteira como “un auténtico modelo de eficiencia logística y un elemento clave para el desarrollo y la competitividad del sector agroalimentario de Galicia”, durante la inauguración de la jornada organizada por la Autoridad Portuaria y la Asociación Española del Transporte (AET).

El encuentro, celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, reunió a cerca de un centenar de representantes de los sectores agroalimentario, logístico, marítimo y del transporte procedentes de distintos puntos de España. La jornada contó además con el respaldo de destacados operadores y entidades del sector, entre ellos TMGA, Grupo Nogar, Pérez Torres Marítima, Ontime, P&J Carrasco y la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac).

Entre los asistentes figuró también el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea.

Durante su intervención, Fernández Prado puso el foco en la relevancia del puerto coruñés para el abastecimiento del sector ganadero gallego, al canalizar cerca del 70 % de las materias primas destinadas a la cabaña ganadera, principalmente a través de Punta Langosteira.

“Estamos ante un ejemplo claro de cómo una cadena de suministro bien organizada, en la que participan de forma coordinada operadores, industrias, transportistas, Agafac, Sanidad Exterior, Punto de Inspección Fronterizo y la propia infraestructura portuaria, se traduce en mayor competitividad para un sector clave tanto para Galicia como para España”, afirmó.

El presidente de la Autoridad Portuaria incidió en que el Puerto Exterior opera actualmente como un hub logístico integral, optimizando cada fase del proceso, desde la llegada del buque y el análisis de la mercancía en la propia dársena hasta su distribución final. En este contexto, quiso destacar especialmente el papel de los transportistas, a los que calificó como “esenciales para garantizar la fluidez, la eficiencia y la fiabilidad de toda la cadena logística”.

Asimismo, Fernández Prado subrayó el momento de crecimiento que atraviesa el Puerto Exterior, convertido ya en la primera dársena de Galicia por volumen de toneladas movidas. En este sentido, destacó que la futura conexión ferroviaria con Punta Langosteira, prevista para entrar en funcionamiento el próximo año, supondrá un impulso decisivo para reforzar la intermodalidad y ampliar el alcance de la actividad logística del puerto.

Por su parte, el presidente de la AET, Juan Manuel Martínez Mourín, resaltó la importancia de este tipo de encuentros para fomentar el debate y la reflexión sobre el futuro del transporte y la logística en sectores estratégicos.

“Después de Madrid, Galicia es la comunidad autónoma que mayor número de socios aporta a la AET en toda España”, señaló Martínez Mourín, quien también puso en valor los más de 40 años de trayectoria de la asociación como referente y altavoz del transporte en España.

La jornada continuó con una ponencia de Irene Souto sobre la importancia del puerto coruñés para el sector agroalimentario, seguida de varias mesas de debate centradas en los retos logísticos y de transporte. El encuentro concluyó con una visita técnica al Puerto Exterior de Punta Langosteira, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de la infraestructura como nodo logístico estratégico para Galicia.