Inés Rey reivindica en el Senado la reducción en el alquiler de A Coruña tras la declaración de zona de vivienda tensionada

Inés Rey, esta tarde, en el Senado Cedida

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, compareció en la tarde de este jueves en el Senado para analizar los efectos de la declaración de A Coruña como Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). Durante su intervención, Rey reivindicó el papel de los municipios ante un problema que afecta especialmente a las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas y recordó que A Coruña fue la primera ciudad gallega declarada oficialmente Zona de Mercado Residencial Tensionado, una declaración que, desde su entrada en vigor, los datos comenzaron a evidenciar una reducción de los precios de alquiler en la ciudad: "Mientras A Coruña redujo el precio medio del alquiler más de un 7% desde julio de 2025, en otras ciudades gallegas los precios continuaron aumentando", expuso Rey en su comparecencia.

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Así, recordó que, según los datos del Observatorio de Vivienda de Galicia, en junio de 2025 -mes previo a la entrada en vigor de la medida-, el precio medio de alquiler en la ciudad alcanzaba los 771,10 euros mensuales. En julio de 2025 se situaba en 760,60 euros y, en el primer mes completo con la ZMRT en vigor, agosto de 2025, bajó hasta los 714,20 euros. Los últimos datos disponibles, correspondientes a marzo de 2026, sitúan el precio medio en 706,20 euros.

En este sentido, la alcaldesa incidió también en que la reducción del número de contratos de alquiler "no es una realidad exclusiva de A Coruña, sino una tendencia general en Galicia", por lo que rechazó que esa evolución se pueda atribuir únicamente a la declaración de zona tensionada: "La diferencia es que en A Coruña bajan los contratos, pero también baja el precio. En otras ciudades bajan los contratos pero los precios continúan subiendo", resumió.

Falta de colaboración

Durante la comparecencia, Rey también criticó la falta de colaboración institucional del Gobierno autonómico en el proceso de tramitación de la ZMRT: "El Ayuntamiento tuvo que asumir prácticamente en solitario buena parte del trabajo técnico y administrativo necesario para acreditar una situación que ya era evidente para miles de vecinos”, lamentó.

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En este sentido, Rey denunció que la falta de implicación de la Xunta de Galicia en el seguimiento posterior de la medida. “Los datos oficiales sobre la evolución del mercado de la vivienda los conocimos, en muchas ocasiones, únicamente a través del portal web del Observatorio de la Vivienda”, señaló Rey, quien reclamó “mayor coordinación institucional y voluntad real de colaboración” para afrontar un problema estructural como el acceso a la vivienda.

Regulación de las VUT

En su intervención en el Senado, la alcaldesa puso también en valor las medidas impulsadas por el Ayuntamiento, entre ellas la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), la cesión de parcelas para la construcción de vivienda por parte de otras administraciones, con la promoción de nueva vivienda social. Entre las actuaciones en marcha, destacó la inversión de más de 10 millones de euros para la construcción de medio centenar de viviendas de alquiler social en Xuxán. "Mientras algunos discuten si que hay que intervenir o no, nosotros estamos construyendo vivienda pública”, subrayó.

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Rey concluyó su intervención defendiendo la necesidad de mantener políticas públicas activas para garantizar el derecho a la vivienda: "La vivienda no puede ser entendida únicamente como un activo financiero. Es, ante todo, un derecho. Y gobernar también consiste en actuar cuando el mercado deje fuera a demasiada gente", concluyó.