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A Coruña

Hace 25 años | La Cofradía de la Virgen del Carmen cumple trescientos años de devoción

En 1926, hace un siglo, el pintor Carlos Sobrino preparaba una exposición en el Circo de Artesanos

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
21/05/2026 00:05
La Virgen del Carmen, en procesión en una imagen de 2019
La Virgen del Carmen, en procesión en una imagen de 2019
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Los miembros de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y de la Aurora celebraron hace 25 años su tricentenario con una misa en la iglesia de San Jorge. Lo contó El Ideal Gallego en su edición del 21 de mayo de 2001, el día después del triplete de Tristán en la victoria del Dépor en Oviedo (2-3). A estas alturas de 1976, hace medio siglo, se celebraba un coloquio sobre meningitis. En 1926, hace cien años, el pintor Carlos Sobrino preparaba una exposición en el Circo de Artesanos.

21 de mayo de 2001
21 de mayo de 2001
ARCHIVO

Hace 25 años | La Cofradía de la Virgen del Carmen cumple trescientos años de devoción

Trescientos años no se cumplen todos los días, y bien merecen una solemne celebración en toda regla. Los integrantes de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y de la Aurora vistieron ayer, 20 de mayo de 2001, sus mejores galas para conmemorar la festividad de su tricentenario. La iglesia de San Jorge, donde tiene su sede la cofradía, se abarrotó de cientos de fieles que acudieron a la misa solemne para celebrar estos tres siglos de la patrona de los marineros. A pesar del cambio y el paso de los años, la cofradía resiste impasible, pues son muchos los hombres y mujeres de la mar y “navegantes de tierra”, así como los enfermos, que guardan una profunda devoción a la Virgen del Carmen.

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En cuanto a la actualidad deportiva, el Dépor le aguó la fiesta al madridismo al ganar 2-3, con tres tantos de Diego Tristán, al Oviedo en el Nuevo Tartiere. Los blanquiazules tuvieron que luchar también contra el arbitraje de Fernández Marín, que expulsó a Molina, por lo que Donato tuvo que jugar de portero. Por su parte, el Real Madrid también ganó en Vallecas con polémica arbitral.

21 de mayo de 1976
21 de mayo de 1976
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Hace 50 años | Mesa redonda sobre la meningitis entre médicos del “Juan Canalejo”

Se celebró en el salón de actos de Lácer la mesa redonda sobre “Infección meningocócica. Clínica y tratamiento”. Fueron los ponentes los doctores Blanco Montes, Larripa García, Rodríguez Varcárcel, del Departamento de Pediatría de la Ciudad Sanitaria “Juan Canalejo”, y la doctora Pazos García, del Servicio de Hematología de la referida institución. Actuó de moderador el doctor Quiroga Ordóñez, del Departamento de Pediatría. Se relataron las formas clínicas de presentación de la infección meningocócica: meningitis purulenta y forma séptica.

Las cifras de mortandad registradas en la Ciudad Sanitaria “Juan Canalejo” durante el año 1975 son del 17 por ciento en la forma de meningitis séptica, tipo de meningitis que representa el 60 por ciento de los casos observados. La meningocócica produce un índice de mortandad del 4 por ciento.

Por otra parte, también le ha llegado la hora a la importante zona residencial de Villarrodís para que pueda lucir su alumbrado público, cosa que en un breve espacio de tiempo pasará a ser una realidad tangible.

21 de mayo de 1926
21 de mayo de 1926
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Hace 100 años | Carlos Sobrino expone un centenar de lienzos en la “Reunión de Artesanos”

El próximo lunes, 24 de mayo de 1926, se inaugura en los salones de la popular “Reunión de Artesanos” la interesante exposición de obras del distinguido pintor pontevedrés Carlos Sobrino. Es uno de los artistas que mejor interpretan el alma de las villas y el campo gallegos. Presentará en esta exposición un centenar de bellos lienzos y dibujos.

Por otra parte, en la jornada de ayer se celebró en el salón grande del Ayuntamiento un acto con motivo de la solemne bendición de la bandera de la Escuela de Comercio. Mientras tanto, en el salón de la residencia de los RR. PP. Jesuitas se ha instalado la exposición que anualmente celebra la Obra de las Misiones, que con tanto entusiasmo y acierto dirige el R. P. Crego.

En clave internacional, la Compañía Trasatlántica Española organiza en Norteamérica un crucero a España en el vapor “Manuel Arnús”. Este barco saldrá de Nueva York el 12 de junio, dirigiéndose a Sevilla. La excursión durará 32 días. Visitarán Sevilla, Granada, Madrid, Toledo y Córdoba, de donde seguirán a Sevilla para regresar a Nueva York.

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