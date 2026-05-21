Fundación Meniños presenta las claves para detectar problemas de salud mental en la infancia y adolescencia

Fundación Meniños lleva más de 30 años poniéndose a la altura de las necesidades de la infancia y de la adolescencia EC

La salud mental en la infancia y la adolescencia sigue siendo una de las realidades más invisibilizadas y, al mismo tiempo, una de las más urgentes. Cambios de humor, aislamiento progresivo o pérdida repentina de interés por actividades que antes llenaban el día a día de una persona joven son señales que, con demasiada frecuencia, se atribuyen a "una etapa" o al crecimiento. Sin embargo, pueden ser indicadores claros de que algo más profundo está ocurriendo. Con ese mensaje, Fundación Meniños ha publicado un nuevo vídeo en sus redes sociales en el marco de la campaña '30 segundos', una serie de piezas breves diseñadas para que cualquier persona (familiar, docente, vecina o amiga) pueda reconocer señales de alerta en niñas, niños y adolescentes. Este aborda específicamente la salud mental y lleva un mensaje directo: crecer no siempre es fácil, y no todo lo que le pasa a una persona joven puede ni debe normalizarse.

30 años poniéndonos a la altura

Fundación Meniños lleva más de 30 años poniéndose a la altura de las necesidades de la infancia y de la adolescencia en situación de vulnerabilidad. Desde su origen, la entidad ha acompañado a miles de familias, niñas, niños y adolescentes en Galicia, Castilla y León y Asturias desarrollando programas de atención integral, prevención y sensibilización social. La salud mental ha sido, desde el principio, una de las problemáticas centrales de su trabajo.

“La acción '30 segundos' es precisamente el reflejo de nuestra trayectoria; tres décadas de aprendizaje, de escucha y de compromiso que hemos convertido en un mensaje directo para toda la ciudadanía. Porque si en Meniños llevamos 30 años haciéndolo, cualquiera puede empezar en 30 segundos”, apuntaba Verónica Rivadulla, directora general de la Fundación.

¿Qué señales deben preocuparnos?

El vídeo publicado recuerda que diferentes cambios en el comportamiento de una persona joven pueden ser indicios de un problema de salud mental que requiere atención, desde volverse más irritable sin causa aparente, aislarse del entorno familiar, social o escolar o perder el interés por actividades que antes disfrutaba. Estos síntomas, cuando se mantienen en el tiempo, no deben atribuirse únicamente a la edad. Son una señal de que esa persona necesita ser escuchada y acompañada.

“La familia, como círculo más cercano, debería ser el primero en percibir que algo no va bien. Los datos de soledad no deseada entre jóvenes indican lo importante que es mejorar las vías de comunicación con las y los adolescentes para apoyarles y poder dar respuesta a sus necesidades”, señaló Verónica Rivadulla.

Una campaña para toda la sociedad

La serie '30 segundos' está compuesta por 10 piezas audiovisuales que abordan diferentes situaciones de riesgo: salud mental, acoso, soledad no deseada, abuso sexual y negligencia. Cada vídeo ofrece pautas concretas para que cualquier persona pueda detectar una situación delicada y saber cómo actuar.

El objetivo es claro, democratizar la detección. No hace falta ser profesional para marcar la diferencia en la vida de una niña o un niño. A veces basta con prestar atención, ofrecer ayuda y no mirar hacia otro lado.