Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Fundación ENKI y Nacosta se unen para impulsar campamentos acuáticos inclusivos

Las sesiones, cuyas inscripciones abren el sábado 23 de mayo, se realizan de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas

Redacción
21/05/2026 12:59
Enki 3
Los campamentos se desarrollarán del 29 de junio al 30 de agosto,
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fundación ENKI, que promueve la inclusión a través del ocio y el deporte, ha acordado una colaboración con Nacosta WaterSports con apoyo de la Xunta, para reforzar la inclusión en el ocio educativo de verano, incorporando 6 plazas cada semana para menores con diversidad funcional dentro de los campamentos de verano organizados por Nacosta.

Los campamentos se desarrollarán del 29 de junio al 30 de agosto, en la playa de Santa Cristina, ofreciendo una programación de ocio y deporte en el mar, con actividades como paddle surf, surf, kayak y snorkel, además de dinámicas de equipo y juegos al aire libre, según ha anunciado este jueves ENKI.

Las sesiones, cuyas inscripciones abren el sábado 23 de mayo, se realizan de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas, con opción de madrugadores y recogida hasta las 15 horas.

Se llevará a cabo la incorporación de profesionales de apoyo, que aportarán los apoyos adecuados para que todos los menores puedan participar en un entorno inclusivo y compartido. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Aplazan a julio el juicio contra una banda de albaneses a la que imputan 30 robos en casas en el área metropolitana
EP
Festa do Pan de Carral

'Entre migas e tostas', la nueva ruta gastronómica con la que Carral impulsará la hostelería local
Redacción
El ideal gallego

Por qué los goles del Dépor retumbarán en el Teatro de la Zarzuela
Guillermo Parga
El ideal gallego

El proyecto Semente convierte Méndez Núñez en un escaparate del emprendimiento escolar
Redacción