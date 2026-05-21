Fundación ENKI y Nacosta se unen para impulsar campamentos acuáticos inclusivos
La Fundación ENKI, que promueve la inclusión a través del ocio y el deporte, ha acordado una colaboración con Nacosta WaterSports con apoyo de la Xunta, para reforzar la inclusión en el ocio educativo de verano, incorporando 6 plazas cada semana para menores con diversidad funcional dentro de los campamentos de verano organizados por Nacosta.
Los campamentos se desarrollarán del 29 de junio al 30 de agosto, en la playa de Santa Cristina, ofreciendo una programación de ocio y deporte en el mar, con actividades como paddle surf, surf, kayak y snorkel, además de dinámicas de equipo y juegos al aire libre, según ha anunciado este jueves ENKI.
Las sesiones, cuyas inscripciones abren el sábado 23 de mayo, se realizan de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas, con opción de madrugadores y recogida hasta las 15 horas.
Se llevará a cabo la incorporación de profesionales de apoyo, que aportarán los apoyos adecuados para que todos los menores puedan participar en un entorno inclusivo y compartido.