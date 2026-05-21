Actuación de la orquesta París de Noia El Ideal Gallego

A Coruña y su área metropolitana vivirán un intenso fin de semana festivo con propuestas para todos los públicos: desde fiestas temáticas inspiradas en los años veinte hasta grandes verbenas populares, festivales urbanos y encuentros tradicionales repartidos por municipios como Arteixo, Miño, Carral, Oleiros, Betanzos y Paderne.

Fiesta 'El Gran Gatsby' en el Casino Atlántico

Uno de los eventos más destacados será la fiesta temática “El Gran Gatsby”, que se celebrará el próximo 23 de mayo en el Casino Atlántico. El emblemático espacio situado en los Jardines de Méndez Núñez se transformará en una recreación de los felices años veinte, con música inspirada en el jazz, sesión de DJ, photocall temático, sorteos y un concurso de disfraces ambientado en la estética vintage de la época.

Fiesta Gran Gatsby EC

Fina Fest en Miño

La música urbana también tendrá protagonismo con el Fina Fest, que llegará a Miño el 22 de mayo desde las 20.00 horas. El festival reunirá a artistas y DJs como Kiko Rivera, David Expósito, Adrián Gold, Planas, Sebas 21 y Unaiii.

Kiko Rivera El Ideal Gallego

Fiestas del Espíritu Santo en Arteixo

Los vecinos de Souto, Freán, Roxiñas, Estación y Zapateira, en el municipio de Arteixo, celebrarán desde el día 20 al 24 de Mayo su fiesta religiosa en honor a San Antonio y el Espíritu Santo.

Jueves 21, a las 20.00 horas los asistentes podrán degustar pulpo y churrasco y a partir de las 22.00 horas dará inicio la verbena con la orquesta Fania Blanco Show.

Viernes 22, a las 20.00 horas, pulpo y churrasco y a las 22.00 horas los asistentes podrán deleitase con la verbena a cargo de la orquesta Panorama City.

Sábado 23, comienzan los actos a las 13.30 horas con la misa solemne en honor a San Antonio con posterior procesión. Finalizados los actos religiosos el grupo La Conexión podrá música a la sesión vermú.

Los presentes podrán degustar pulpo y churrasco a partir de las 20.00 horas y a las 22.00 horas, verbena con el grupo La Conexión y París de Noia.

Durante el descanso de la verbena habrá sesión de fuegos de artificio.

Domingo 24, comienza el día con la degustación de pulpo y churrasco a partir de las 12.00 horas, y a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor al Espíritu Santo. A continuación se celebrará la sesión vermú con el grupo D'Vicio.

Fiestas Espíritu Santo en Arteixo

Festa das Flores en Arteixo

Un año más se celebrará en el municipio de Arteixo la Festa das Flores. Los asistentes a estas jornadas podrán disfrutar y deleitarse con las numerosas actividades lúdicas programadas para la ocasión.

Viernes 23 de Mayo, a las 13.00 horas entrega de premios del X Concurso de Maios. A las 22.30 horas dará inicio la verbena con orquesta New York y el dúo D'Vicio.

Sábado 24, comienza el día con disparo de bombas de palenque y alboradas a cargo del grupo de gaitas Triskel.

festa das Flores en Arteixo El Ideal Gallego

A las 12.00 horas tendrá lugar la actuación del grupo de Canto e Pandereteira y a las 13.30 horas, Xantar de Maiores. A las 14.30 horas, sesión vermú con Xilo e Carlos Manteiga.

A las 19.00 horas se celebrará el XXII Encontro de Bandas de Música y a las 20.00 horas, Mostra de Baile e Danzas. A las 22.30 horas comenzará la verbena con la orquesta Finisterre y disco móvil Impacto con DJ Drew Korme.

Domingo 25, a las 12.15 horas se celebrará la misa solemne y alfombra floral seguida de procesión con arcos florales y acompañamiento de Banda de Música Santiago de Arteixo. A las 14.30 horas, sesión vermú con el dúo Kalima 3.0, que también amenizará la sesión de tarde a partir de las 18.00 horas.

Martes 27, a las 17.00 horas tendrá lugar la inauguración de la Exposición-Obradoiro Cultiva o teu Lecer.

V Festa do Boi en Carral

As Travesas, en Carral, celebrará una nueva edición de la Festa do Boi el 23 de Mayo. Habrá sesión vermú y tardeo musical con el grupo Unión y Fuerza y disco móvil CDC. También habrá toro mecánico, hinchables gratis y sorteos, además de menú degustación a base de entrantes, carne de buey variada, postre, café y bebida a un precio de 30 euros (35 euros a partir del 18 de Mayo).

Festa do Boi en Carral

XII Festa Amanexa en Lorbé

La tradición gallega también tendrá su espacio en Lorbé, en el municipio de Oleiros, con la celebración de la XII Festa Amanexa. La cita reunirá actuaciones folclóricas, churrascada popular y una gran foliada libre en la pista polideportiva de la localidad.

XII Festa Amanexa

II Xuntanza de Maiores en Betanzos

Por otro lado, Betanzos celebrará el domingo 24 de mayo la II Xuntanza de Maiores, un encuentro pensado para pensionistas y mayores de 60 años que incluirá comida popular, sesión vermú y una muestra de artesanía en la explanada do Pasatempo.

Xuntanza de maiores de Betanzos

Festa da Virxe dos Desamparados de Souto en Paderne

Las celebraciones también llegarán a la parroquia de Souto, en Paderne, con la Festa da Virxe dos Desamparados. El programa contará con misas solemnes, procesiones, alboradas y actuaciones musicales durante todo el fin de semana.

Festa Virxe dos Desamparados en Paderne

Con propuestas para todos los gustos, el fin de semana se presenta como una de las grandes citas festivas de mayo en el entorno coruñés, combinando tradición, música, gastronomía y ocio para vecinos y visitantes.

Fiestas del Santísimo Sacramento en Lesa, Coirós

La parroquia de Lesa, del municipio de Coirós, celebrarán su fiesta religiosa en honor al Santísimo Sacramento en el 23 y 24 de Mayo.

Sábado 23 de Mayo, comienza el día de fiesta a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne. A continuación, se celebrará la tradicional sesión vermú amenizada por el dúo Deluxe.

Fiestas del Santísimo Sacramento en Lesa, Coirós

Domingo 24, a las 13.15 horas se celebrará la misa solemne y tras el acto religioso, la música volverá a sonar en la sesión vermú, en esta ocasión a cargo del dúo Crazy.