Emalcsa espera poder acabar con los reventones periódicos frente a Alcampo antes de que acabe el año

Boquete causado por la inundación en diciembre pasado Germán Barreiros

Uno de los puntos más delicados de la red de abastecimiento es la canalización que discurre por debajo del aparcamiento de Alcampo. Periódicamente, esta conducción revienta, anegando el parking, y obligando a levantar el suelo para sustituir el conducto dañado. Ocurrió por última vez en la pasada Navidad, justo en la mañana del 25 de diciembre, cuando la presión del agua levantó el asfalto y miles de litros empezaron a salir a borbotones, generando una gran balsa de agua. Pero si todo va como se espera, no se repetirá nunca más, porque este año concluirán unas obras de reforma que evitarán la incidencia.

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En este caso, detrás de la rotura del agua no se encontraba una deficiente tubería, puesto que esta era reciente. En 2024, por las mismas fechas, había reventado en el mismo punto, y en años anteriores también se habían producido incidentes similares. En 2020, también en enero, se había producido otro reventón que había anegado el parking subterráneo del hipermercado. A medida que se retrocede en el tiempo, aparecen más casos, y siempre en el mismo punto, generando un corte de suministro en Palavea y otros puntos de la zona hasta que se subsana.

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Fuentes de Emalcsa, sin embargo, señalan que la razón es la gran presión que soportan las tuberías por el tráfico que se acumula sobre el parking. “Las tuberías se encontraban allí antes de Alcampo”, matizan las mismas fuentes. A lo largo de los años, y con la presión constante de camiones y coches cargados, la tierra se va desplazando y se mueve la tubería. “El 90% de las roturas se producen en las juntas”, advierten los expertos.

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Ahora han instalado otras grandes tuberías paralelas a Alfonso Molina, y este año cuentan con finalizar el trabajo, y arreglar la zona de Vío hasta Morás. Muchas de las conducciones más importantes de la ciudad discurren paralelas a la AC-11, lo que obliga a extremar las precauciones a la hora de ejecutar obras como las de humanización de Alfonso Molina.

El incidente más grave en este sentido ocurrió en julio de 2023, cuando se formó una verdadera catarata con la rotura de una tubería en una zona en obras cerca de A Pasaxe. Un torrente de agua marrón cayó por el desmonte, obligando a cortar varios carriles.

Desvío de la conducción

Mientras sigan existiendo obras (es decir, siempre) los reventones seguirán sucediéndose, pero en Emalcsa esperan que se solucione el problema de los periódicos reventones de Alcampo una vez hayan completado el desvío de la conducción.

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Esta es importante porque lleva gran parte del agua que no solo se usa para el consumo humano, sino también porque surte a las industrias de A Grela, como por ejemplo, Estrella Galicia. Falta por ver si las obras de humanización de Alfonso Molina, que tantos problemas ha tenido con el oleoducto, los tiene con la red de agua.