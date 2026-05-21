El proyecto Semente convierte Méndez Núñez en un escaparate del emprendimiento escolar

El proyecto reunirá a 422 niños y niñas de ocho centros educativos de la ciudad El Ideal Gallego

Los Jardines de Méndez Núñez acogerán este viernes, 22 de mayo, una nueva edición del mercado de cooperativas escolares del proyecto Semente, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña que reunirá a 422 niños y niñas de ocho centros educativos de la ciudad. La actividad se celebrará entre las 16.30 y las 20.30 horas.

En esta edición participarán estudiantes de los centros CEIP Anxo da Garda, CEIP Manuel Murguía, CPR Hijas de Jesús, CPR Sagrado Corazón, CEIP Eusebio da Guarda, CPR Montegrande, CEIP Rosalía de Castro y CEIP Zalaeta, que pondrán a la venta los productos elaborados por sus 19 cooperativas escolares.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó la importancia educativa de este programa, que cumple ya 19 años de trayectoria. “Más de 5.000 niños y niñas han aprendido valores fundamentales como el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo gracias a esta iniciativa”, señaló la regidora, que inaugurará el mercado junto al concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego.

El proyecto Semente está dirigido al alumnado de entre 3º y 6º de Primaria y tiene como objetivo acercar a los escolares al mundo del emprendimiento y al modelo cooperativo. A lo largo del curso, los participantes aprenden conceptos relacionados con la creación y gestión de empresas, como la inversión, los precios, la publicidad o las formas de constitución de sociedades, siempre desde una metodología participativa y basada en la colaboración.

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento entregó oficialmente en el Palacio Municipal de María Pita las licencias comerciales a las 19 cooperativas participantes, autorizándolas a vender este viernes sus productos de elaboración propia.

Desde el Gobierno local subrayan que el proyecto busca fomentar entre los más jóvenes valores como la cooperación, la toma de decisiones compartida y el emprendimiento responsable, consolidándose como una de las iniciativas educativas más veteranas y participativas de la ciudad.