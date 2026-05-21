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A Coruña

El Palacio de la Ópera se renueva para abrirse a convenciones y eventos sociales y celebraciones

El espacio presenta sus nuevas salas reformadas y su apuesta por el sector MICE

Redacción
21/05/2026 15:27
El espacio se refuerza para la celebración de todo tipo de eventos: desde culturales y musicales a gastronómicos y profesionales
El espacio se refuerza para la celebración de todo tipo de eventos: desde culturales y musicales a gastronómicos y profesionales
Quintana
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El Palacio de la Ópera presentó este jueves sus nuevos espacios reformados y su renovada apuesta por el sector MICE, consolidando una nueva línea estratégica orientada a la organización de eventos corporativos, institucionales, sociales y de marca, complementaria a su histórica actividad cultural y musical vinculada a la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Durante la jornada, dirigida a medios de comunicación, empresas y profesionales del sector eventos, los asistentes pudieron recorrer las instalaciones y conocer de primera mano la transformación de distintos espacios concebidos para albergar formatos muy diversos: desde convenciones y hasta afterworks, presentaciones de producto, celebraciones, reuniones VIP, cenas de gala o encuentros institucionales.

Bajo el concepto “Donde cada evento encuentra su escenario”, el Palacio presentó una propuesta basada en la versatilidad, la experiencia y la posibilidad de diseñar recorridos completos dentro del propio edificio, combinando recepción, momento central, networking, restauración y reuniones privadas sin necesidad de desplazamientos externos. 

La renovación incorpora nuevos espacios como la sala Allegro, un entorno contemporáneo y flexible pensado para formatos creativos, lanzamientos o encuentros de marca, así como la actualización de zonas como el Salón Armonía, caracterizado por su doble altura, luz natural y capacidad para acoger eventos sociales y corporativos de gran presencia.

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Así son los nuevos espacios del Palacio de la Ópera de A Coruña

El espacio se refuerza para la celebración de todo tipo de eventos: desde culturales y musicales a gastronómicos y profesionalesVer más imágenes

El recorrido mostró también otras áreas adaptadas a diferentes necesidades, como el Auditorio Cámara para jornadas profesionales y presentaciones, la Sala Sonata para cócteles y celebraciones, o espacios reservados como Tonal y Vivace orientados a reuniones privadas y atención VIP.

Integración de la Orquesta Sinfónica de Galicia en los eventos

Uno de los principales elementos diferenciales de esta nueva etapa será precisamente la integración de la música como valor añadido para los eventos. Gracias a la colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia, el Palacio podrá ofrecer audiciones privadas y actuaciones adaptadas al formato y dimensión de cada encuentro, configurando diferentes formaciones musicales para enriquecer la experiencia de los asistentes. 

La directora del Palacio de la Ópera, Juana Abellaneda, destacó durante la presentación la voluntad de abrir todavía más este espacio emblemático a la ciudad y al tejido empresarial, aprovechando tanto la singularidad arquitectónica del edificio como la capacidad de sus espacios para adaptarse a eventos de perfiles muy diferentes.

En el marco de esta nueva estrategia, el Palacio de la Ópera trabajará además de forma coordinada con Palexco y Hi Coruña para ofrecer una experiencia integral a empresas y organizadores a través de un único interlocutor. Esta fórmula permitirá combinar distintos espacios y momentos de un mismo evento entre las tres sedes, facilitando la organización logística y enriqueciendo la experiencia. Así, una empresa podrá celebrar una audición privada en el Palacio de la Ópera, desarrollar encuentros profesionales o actividades paralelas en Hi Coruña y finalizar la jornada con una gala o cena corporativa en Palexco, todo ello coordinado desde un único equipo.

La propuesta busca posicionar al Palacio de la Ópera no solo como un referente cultural, sino también como un espacio singular para la celebración de eventos diferenciales en el noroeste, combinando arquitectura, producción, música, ubicación y versatilidad en una experiencia adaptada a cada cliente.

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