El organizador de la fiesta coruñesa en una discoteca de Valladolid afirma que "todo el mundo es bienvenido"

Peccato se trasladó a Pelícano durante la Semana Santa 2025 EC

La fiesta que el promotor, relaciones públicas y productor coruñés Pedro Paolantonio se llevará a Valladolid ha dado que hablar en la capital pucelana, donde algunos aficionados dijeron sentirse desplazados en su propia ciudad y reivindicaron su derecho a acceder a una discoteca en su propia ciudad. Sin embargo, tal y como matiza el responsable de la marca Peccato, el espectáculo que tiene preparado para la noche de este sábado en la sala Moss Club será “una fiesta coruñesa a la que está invitada todo el mundo”.

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Además, el joven empresario repitera: “Hubo gente despistada y nunca hemos dicho que sea un alquiler privado, sino que hacemos nuestra propia marca. El objetivo principal es que todo el mundo del Dépor vaya a la fiesta, pero evidentemente abrimos las puertas al resto de la gente. Vamos a llegar más fácil a quienes nos conocen, pero es para todo el mudo”.

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En las últimas horas, después de que la primicia de El Ideal Gallego se hiciera viral en Valladolid, la afición local mostró su malestar, tanto a través de las redes sociales como a los responsables de Moss Club, quienes emitieron un comunicado a última hora del miércoles. “En ningún momento se ha dado pie a alquilar la sala, abriremos un sábado como cualquier otro. De paso, aprovechamos para recalcar nuestro apoyo incondicional y desde hace mucho tiempo a nuestro equipo blanquivioleta. Gracias a todos y aúpa Pucela”, comentaban los responsables de la mayor discoteca de Valladolid. Unos minutos después, la cuenta de Peccato matizaba, ante la confusión de muchos, que “no se trata de una fiesta de celebración por el ascenso” (tiene lugar un día antes del partido) y que es una “fecha especial, ya que estando gente de A Coruña en Pucela podemos aportar y sumar nuestro público”. “Además, aunque nuestra capacidad para movilizar gente se centre en A Coruña, toda persona es bienvenida, todo el mundo”.