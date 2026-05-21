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A Coruña

El jueves en que A Coruña prefiere hincar los codos que empinarlos

Por primera vez en la historia, el día por excelencia de la fiesta universitaria cerrarán las dos discotecas de la ciudad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
21/05/2026 11:43
La sala Pelícano, en una fiesta masiva de las habituales
La sala Pelícano, en una fiesta masiva de las habituales
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Del mismo modo que la capital de España se vacía en agosto, la capital de la fiesta universitaria tiene su pico bajo cuando coincide con los exámenes finales. Este jueves, el día de la fiesta estudiantil por excelencia, habrá una oferta de unas 4.000 plazas menos para quienes busquen la también necesaria desconexión en medio de la época de mayor presión. La explicación pasa por el histórico cierre de las dos discotecas de la ciudad, Pelícano y The Clab, que retomarán la normalidad de manera inmediata.

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La mayor discoteca de Galicia recordó a través de las redes sociales que se trata de su primer cierre en una década, y lo ha aprovechado para realizar tareas de mantenimiento. “Os comunicamos que este jueves permaneceremos cerrados para actualizar y poner a punto todos los sitemas técnicos, de iluminación y de sonido de la sala y adaptarlos a las nuevas tecnologías de control con inteligencia artificial”, dice. “Sabemos que es la primera vez que cerramos un jueves y os pedimos disculpas, pero es una puesta a punto necesaria para nuestra nave y merecerá la pena. Os esperamos el viernes para disfrutar a tope de la fiesta Mestizo”, añade en referencia al retorno a la actividad.

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Por su parte, The Clab ha tomado una decisión semejante y realizará su retorno el jueves próximo, de la mano de Peccato. Tal y como adelantó El Ideal, la sesión de Pedro Paolantonio se desplaza este fin de semana a Valladolid, donde ha llegado a un acuerdo con la mayor discoteca de la ciudad para montar una fiesta con color blanquiazul.

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Otra lectura que han realizado muchos clientes es que se trata de la calma antes de la tempestad que debe suponer en A Coruña el posible ascenso del Dépor y la histórica fiesta de resarcimiento.

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