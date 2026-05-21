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A Coruña

El grupo gallego de moda será uno de los bombazos de las Fiestas de María Pita en A Coruña

Después de poner la playa de Riazor a sus pies en 2024, vuelven a A Coruña convertidos en el mayor fenómeno de los últimos años

Guillermo Parga
Guillermo Parga
21/05/2026 17:46
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La máquina del buen rollo funcionará a pleno rendimiento en la plaza de María Pita. No es una metáfora, sino una ajustada definición de para los directos que, en sus pocos años de carrera, se han granjeado The Rapants. La banda muradana, habitual en festivales y una de las que más crece de todo el panorama gallego, es la gran actuación elegida para el 11 de agosto en las fiestas de la patrona de A Coruña.

The Rapants en A Coruña: “Un forte aplauso para os nosos teloneros Vetusta Morla”

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Puede decirse que se trata de la evolución natural de una formación a la que muchos han visto prácticamente nacer, crecer y ahora expandirse hasta la condición de referentes por méritos propios. La sala Inn vibró con ellos en 2021, se empezó a quedar pequeña en 2023 , desde entonces, su paso por los tres escenario de diferente aforo a los que se enfrentaron se ajustan a esa tan moderna expresión de 'pasarse el juego'. Lo petaron en 2023 en el muelle de Batería como pistoletazo de salida, desbordaron la Inn en un concierto benéfico por la Dana en 2024 y, finalmente, consiguieron un histórico fin de fiesta en el Noroeste tras la actuación de Vetusta Morla. De hecho, muchos de los que habían ido a ver a la formación madrileña quedaron atónitos con la energía de los muradanos, hasta el punto que tiraron de su habitual retranca y dijeron: “Un forte aplauso para os nosos teloneros, Vetusta Morla”. Aquel bolo finalizó más allá de las dos de la mañana, con cientos de personas haciendo ese particular pogo en 'O avión'. Varios miles ni se habían movido de su sitio y disfrutaron hasta el cierre.

The Rapants | “Aínda que estemos tristes polas letras, a música ten que facer bailar”

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Ya después de aquel recital de Vetusta Morla muchos ejercieron de cazatalentos y pronosticaron a The Rapants un papel protagonista en próximas visitas a la ciudad. El pasado año estuvieron cerca, pero se quedaron en O Son do Camiño y el Rock in Cambre. Llegarán a la plaza de María Pita solamente cinco meses después de haber llenado como banda única el Fontes do Sar de Santiago, donde 6.000 personas asistieron al recital de presentación de su último álbum, 'Rapants Club'. Quienes todavía no los conozcan, pueden prepararse para un concierto en el que por un lado estarán escuchando la guitarra de Johnny Marr en The Smiths o un tema muy The Cure, mientras de las letras salen una buena dosis de guasa y retranca cantada en 'jallejo' de Muros.

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Redacción