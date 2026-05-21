El Ayuntamiento presentará el cambio de ordenación en la costa de la ría antes de que acabe el año

Vistas de As Xubias de Abaixo, con los terrenos del antiguo poblado de A Pasaxe al fondo Archivo EL ideal Gallego

El futuro desarrollo de As Xubias por parte del fondo suizo Ginkgo ha dado mucho que hablar desde que se anunció, pero han pasado muchos meses sin novedades. Ayer, el portavoz del Gobierno local y concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, afirmó que el objetivo es presentar una propuesta para el cambio del PGOM (Plan General de Ordenación Municipal) desde As Xubias a la Conservera Celta antes de final de año.

Lage se mostró prudente a la hora de aportar plazos, pero aseguró que los técnicos están trabajando en la propuesta, que debe incorporar no solo la propuesta de ordenación de As Xubias, sino de otras zonas aledañas de la costa de la ría de O Burgo. “Ese ámbito é un pouco máis amplo”, matizó. Toda esa zona está protegida, y por ella discurrirá un nuevo tramo del paseo.

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“Están traballando niso de forma intensa cunha premisa: poñer en valor social ese ámbito, ordenarlo ben. Hai unha vontade clara de que poda ordearse ese ámbito”, explicó, al mismo tiempo que recordaba que el fondo suizo contrató a un arquitecto de fama mundial, el inglés David Chipperfield, para desarrollar el proyecto (con la colaboración de algunos estudios coruñeses). “Creo que o proxecto de Chipperfield marca un antes e un despois, fundamentalmente pola recuperación dun espazo degradado, dándolle un valor social”, comentó.

Ginkgo contrató al premio Pritzker de 72 años como una garantía de que se realizaría un urbanismo responsable, dado que el ámbito urbanístico abarca un núcleo pesquero tradicional, que está protegido, así como un pazo, el denominado pazo do inglés, o pazo Guyatt. Sin embargo, este proyecto no se ha hecho público todavía.

Este ámbito complementa otras actuaciones como las del Paseo de O Burgo, en los terrenos de la Conservera Celta, que antaño acogió el poblado de A Pasaxe. “Era unha zona degradada e está ordenándose, pero todo debe hacerse con respeto e agarimo cos veciños das Xubias. A marcha de Chipperfield é unha garantía frente a calquera mensaxe contradictoria”.

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A la pregunta de si los técnicos están trabajando mano a mano con los de Gingkgo, Lage recordó que no son los municipales los que están redactando el nuevo documento, sino que se ha contratado a un estudio externo. Es una medida, por cierto, no muy frecuente, como casi todo lo que tiene que ver con este desarrollo, para el que el gobierno local depende del BNG.

En efecto, modificar el PGOM, que es lo que exige este ámbito, solo se puede hacer con mayoría absoluta, que en el hemiciclo municipal significa 14 votos. El Gobierno de Inés Rey solo cuenta con once, y por eso tiene que apoyarse en los nacionalistas. Estos les han apoyado en el caso de As Xubias, a pesar de cierta polémica y del recelo por parte de los vecinos.

Sin embargo, este apoyo no siempre está garantizado: en el caso de la modificación del PGOM para el ámbito del parque do Agra, el Bloque se negó a votarlo la primera vez, aunque lo hizo la segunda ocasión en la que fue a pleno, a pesar de la reducción en la zona verde. Esto ha llevado a cierto malestar en el seno del BNG con respecto a parte de su militancia.