Ana Pontón respalda a Avia Veira como "a alcaldesa que necesita e merece A Coruña"
La candidata a la Alcaldía presentó su candidatura en la tarde de este jueves en la plaza Indalecio Prieto
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) celebró en la tarde de este jueves en la plaza Indalecio Prieto de Monte Alto el acto público de presentación de Avia Veira como candidata a la alcaldía de A Coruña. Al acto, acudió la portavoz nacional del partido, Ana Pontón, quien respaldó a Veira como "a alcaldesa que necesita e merece A Coruña".
“Avia é unha muller feminista e unha muller de barrio, deste barrio de Monte Alto, cunha paixón, a de facer unha Coruña mellor. Unha muller que pensa as 24 horas na súa cidade e que ten propostas para enfrontar os problemas que máis lle preocupan ás coruñesas e aos coruñeses, desde a vivenda até a mobilidade”, añadió Pontón, quien considera que Veira piensa en una A Coruña "en grande", como uno de los motores económicos de Galicia.
Presente en cada barrio
Durante el acto, presentado por el portavoz nacionalista en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, la candidata a la Alcaldía avanzó que quiere ser la líder de "un proxecto ilusionante" pensado para "os barrios da Coruña" e non "para os intereses económicos". "A Coruña precisa unha alcaldesa próxima, de despacho aberto, presente en cada barrio”, remarcó.
Así, la candidata también cargó contra el PP, a quienes Veira no considera una "alternativa desexable" para la ciudad. "“O PP representa o pasado. E cando gobernou a cidade, alén de enterrar 10 millóns de euros na Mariña mentres pasaba dos barrios, suprimiu a Festa do Libro e o carril bus, quitou os servizos sociais dos centros cívicos, tirou as casas de veciños de Elviña e púxose de perfil cando na Coruña había desafiuzamentos”, sentenció.