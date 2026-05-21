A Coruña contará con su primer tramo de paseo fluvial por 800.000 euros

El secretario de Estado de Medio Ambiente (i), el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde y el portavoz municipal de A Coruña, José Manuel Lage (c) Javier Alborés

A Coruña contará con su primer tramo de paseo fluvial en el borde litoral de A Pasaxe, conectando el recorrido peatonal con el de Culleredo y bordeando la ría de O Burgo. Será así tras la inversión de más de 800.000 euros por parte del Gobierno central, tal y como detalló este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Este, que visitó las obras en ejecución próximas a la conservera Celta, puso en valor la devolución a la ciudadanía de “espacios que habían sido robados históricamente para ponerlos al servicio de actividades privadas de todo tipo, sin ningún de prevención en materia medioambiental”. Al acto acudió también el portavoz municipal José Manuel Lage Tuñas, además del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

El secretario de Estado de Medio Ambiente destacó las actuaciones que está acometiendo el Gobierno en la ría de O Burgo para adaptarse al cambio climático y su consecuente elevación del mar. “En el conjunto de las intervenciones de la Demarcación de Costas en la provincia de A Coruña hablamos de un paquete de inversión de 80 millones de euros. Hemos priorizado aquellas que permiten devolver al conjunto de la ciudadanía el uso y disfrute de un espacio de altísimo valor ecológico, probablemente estamos hablando de los tramos de más alto valor ambiental de la costa gallega, que es lo que suponen las rías de su conjunto”.

“Devolvemos a la ciudadanía espacios que habían sido robados históricamente para ponerlos al servicio de actividades privadas de todo tipo, sin ningún tipo de prevención en materia medioambiental”. En concreto, sobre la ría de O Burgo incidió en que “se convirtió en una auténtica alcantarilla, en un vertedero contra el interés del conjunto de los ciudadanos”.

Así, el Gobierno central aprovechó la actuación para implantar un criterio de tratamiento de intervención en el litoral, que se traduce en “anticipar mecanismos de adaptación frente al cambio climático”. En el caso de la ría de O Burgo, aludió a los efectos de la elevación del nivel del mar e intervenciones de tipo urbanístico. Por ello, se están llevando a cabo intervenciones para adaptar el borde litoral “de tal manera que tengamos una capacidad de prevención frente esos fenómenos que ya son absolutamente inevitables”. De esta forma, el paseo marítimo “queda perfectamente salvado de la invasión del agua en mareas altas”.

El recorrido

El nuevo tramo público de paseo marítimo, de 470 metros, contará con un recorrido peatonal de tres metros de ancho y un carril bici con las mismas dimensiones. Con pavimentos diferenciados, las obras también instalarán infraestructuras de servicios más modernas, con iluminación eficiente.

Hace dos años que se desmanteló el antiguo asentamiento chabolista “y se realojó en viviendas dignas a la práctica totalidad de las personas que vivían en la antigua conservera”, una actuación sensible y compleja “en la que se trabajó de forma coordinada con el Estado, lo que también posibilitó el posterior saneamiento del ámbito”, señaló el portavoz municipal.

Al hilo de estas actuaciones, el también concejal de Economía y Planificación Estratégica instó a la Xunta a abordar una política de movilidad desde una visión metropolitana, algo que considera “imprescindible”.

La visión metropolitana es “esencial” para el Gobierno local, “porque los ciudadanos no saben de fronteras municipales”. Lage también hizo alusión al dragado y descontaminación de la ría, “una promesa desde hace veinte años que no se ejecutó hasta la llegada de Inés Rey a la Alcaldía”. “Era una demanda histórica y también una medida fundamental para recuperar un espacio paisajístico único que nos conecta y que es necesario poner en valor”, añadió.

El concejal apuntó también que el Ayuntamiento prevé actuaciones para la continuidad del paseo marítimo por toda la ría, hasta el límite de Culleredo, con un proyecto del arquitecto David Chipperfield, por lo que avanzó que antes de final de año se llevará a pleno una propuesta de modificación del planeamiento.

As Xubias

Fue el miércoles cuando el teniente de alcaldesa anunció la propuesta del cambio de planeamiento. Se mostró prudente a la hora de aportar plazos, pero aseguró que los técnicos están trabajando en ello, una actuación que debe incorporar no solo el plan de ordenación de As Xubias, sino de otras zonas aledañas de la costa de la ría de O Burgo. “Ese ámbito é un pouco máis amplo”, matizó. Toda esa zona está protegida, y por ella discurrirá el nuevo tramo del paseo.

“Están traballando niso de forma intensa cunha premisa: poñer en valor social ese ámbito, ordenarlo ben. Hai unha vontade clara de que poda ordearse ese ámbito”, explicó, a la vez que recordó que el fondo suizo contrató a un arquitecto de fama mundial, el inglés David Chipperfield, para desarrollar el proyecto. “Creo que o proxecto de Chipperfield marca un antes e un despois, fundamentalmente pola recuperación dun espazo degradado, dándolle un valor social”, comentó.

Ginkgo contrató al premio Pritzker de 72 años para llevar a cabo un urbanismo responsable, dado que el ámbito urbanístico abarca un núcleo pesquero tradicional protegido, y un pazo, el denominado pazo Guyatt. Sin embargo, este proyecto no se ha hecho público todavía. Lage recordó que no son los técnicos municipales los que están redactando el nuevo documento, sino que se ha contratado a un estudio externo.

Reconocimiento

La visita de Morán coincidió con la entrega del premio San Telmo a la mejor obra de ingeniería de Galicia a la actuación realizada en la ría do Burgo. El galardón, otorgado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, reconoció esta actuación como la mejor obra de ingeniería gallega en la edición correspondiente a los años 2024 y 2025, destacando su calidad técnica, ambiental y social.

La actuación, promovida por la Dirección General de la Costa y el Mar del Miteco, permitió avanzar en la recuperación ambiental de la ría mediante la retirada de sedimentos contaminados acumulados durante décadas, mejorando la calidad de las aguas y favoreciendo la recuperación de los bancos marisqueros y de los ecosistemas asociados. El proyecto supuso una inversión superior a los 40 millones de euros, incluyendo tanto la ejecución de las obras como las medidas ambientales y sociales asociadas a la actuación.

Entre las medidas adoptadas, el Ministerio destinó ayudas e indemnizaciones a los mariscadores afectados por la paralización temporal de la actividad extractiva durante el desarrollo de los trabajos. El jurado del premio San Telmo puso en valor el carácter modélico de una obra que combinó innovación técnica, restauración ambiental y mejora de la calidad de vida, “convirtiéndose en una referencia de ingeniería ambiental aplicada a la recuperación de ecosistemas costeros degradados”.

El dragado ambiental de la ría de O Burgo constituyó una de las principales actuaciones de regeneración ecológica impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el litoral español y contó con la colaboración de administraciones, personal técnico y comunidad científica a lo largo de todo el proceso de ejecución y seguimiento ambiental.