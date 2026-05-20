Un empresario de A Coruña llega a un acuerdo con la mejor discoteca de Valladolid y montará una fiesta para deportivistas

El impresionante aspecto de Peccato el Jueves Santo de 2025| Peccato Sessions

No es que el Deportivo no vaya a caminar solo, sino que a Pucela se llevará incluso una discoteca, o al menos una parte significativa de ella. Es A Coruña la capital nacional del ocio nocturno, y esta vez Valladolid se convertirá en una pequeña sucursal. Del mismo modo que antiguamente iban la empanada o la tortilla, en la maleta del deportivismo viajará el proyecto de un joven empresario herculino que quieren que los que son sus clientes todo el año se sientan como en casa. Y para ello ha decidido llegar a un acuerdo con la sala más importante de la ciudad castellanoleonesa y montar una enorme fiesta prepartido.

Cartel promocional

Pedro Paolantonio, relaciones públicas, productor y responsable de la marca Peccato, montará en el Moss Club pucelano una fiesta muy semejante a la que jueves tras jueves cuelga el cartel de 'sold out' en The Clab, la antigua Chaston. Para que los miles de aficionados que se desplacen se sientan como en casa, puede decirse que será una noche de sábado en blanco y azul, como si estuviera en la mismísima calle Costa Rica. "Si ganamos, la fiesta del domingo será en A Coruña, por lo que propusimos hacer una fiesta Peccato el sábado", indica el joven empresario, de 24 años. "Quienes van a conocer nuestra marca son los más jóvenes, pero en esta ocasión no habrá un público objetivo. Sacar la marca fuera siempre es complicado, pero con un desplazamiento masivo, era la mejor opción para ofrecer algo real de calidad a una sala histórica", añade. El aforo es de aproximadamente 800 personas, bastantes menos de las que acudirán a Valladolid a lo largo de todo el fin de semana.

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Condiciones

El precio de la entrada será de 10 euros con derecho a una copa, y el horario irá de la una de la mañana a cierre. El llamado dj set también le sonará a los más habituales de los denominados 'juernes', con Paul Jess, Víctor González y Arcay, residente de Peccato y también uno de preferidos por los universitarios de A Coruña. De hecho, la fiesta del posible ascenso del Dépor coincide con un 'cerrado por exámenes' en las fiestas de estudiantes, que regresarán precisamente el jueves 28.

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No es la primera vez que Peccato se prueba lejos de su zona de confort. Empezó con éxito en The Clab, llenó la sala Pelícano y se hizo viral durante el pasado verano en Sanxenxo. Además, también ha triunfado en Santiago y próximamente se codeará con los grandes nombres en la noche madrileña. Pero, sin duda, la noche más especial e inolvidable puede ser la del 23 de mayo de 2026, cuando la noche de A Coruña conquiste Valladolid, justo unas horas antes de que nos puedan ver volver.