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A Coruña

Un coche irrumpe en el puerto de O Portiño, destroza una barca y se estrella contra una farola

Los testigos apuntan a que el conductor, que resultó herido, sufrió un ataque epiléptico

Abel Peña
Abel Peña
20/05/2026 10:10
Accidente de tráfico en O Portiño.jpg
El coche destrozó una barca antes de chocar contra una farola
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El puerto de O Portiño, en A Coruña, registró un accidente de tráfico este miércoles por la mañana a las 08.45 horas. Un turismo rompió los pivotes que impiden el acceso a la dársena, penetró en el interior de esta, destrozó una barca y acabó estrellándose contra una farola.

Accidente en O Portiño
El coche destrozó la barca al saltar los pivotes que prohíben la entrada en la dársena
AP
Daños en el local donde entró el coche en Agra do Orzán.jpg

Una furgoneta sin conductor rueda varios mentros antes de estrellarse contra un escaparate en A Coruña

Más información

El conductor, de 27 años, resultó herido, aunque salió por su propio del coche, y fue trasladado al hospital por el 061. Al lugar de los hechos han acudido también Bomberos y Policía Local. Atestados investiga las causas del accidente.

Accidente de tráfico en O Portiño
Estado en el que quedó el vehículo
Javier Alborés

Según testigos, la víctima sufrió un ataque epiléptico, lo que le hizo perder el control del vehículo.

Accidente de tráfico en O Portiño
Los bomberos trabajan en el lugar del accidente
Javier Alborés
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