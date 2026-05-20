Un coche irrumpe en el puerto de O Portiño, destroza una barca y se estrella contra una farola

El coche destrozó una barca antes de chocar contra una farola

El puerto de O Portiño, en A Coruña, registró un accidente de tráfico este miércoles por la mañana a las 08.45 horas. Un turismo rompió los pivotes que impiden el acceso a la dársena, penetró en el interior de esta, destrozó una barca y acabó estrellándose contra una farola.

El coche destrozó la barca al saltar los pivotes que prohíben la entrada en la dársena AP

Una furgoneta sin conductor rueda varios mentros antes de estrellarse contra un escaparate en A Coruña Más información

El conductor, de 27 años, resultó herido, aunque salió por su propio del coche, y fue trasladado al hospital por el 061. Al lugar de los hechos han acudido también Bomberos y Policía Local. Atestados investiga las causas del accidente.

Estado en el que quedó el vehículo Javier Alborés

Según testigos, la víctima sufrió un ataque epiléptico, lo que le hizo perder el control del vehículo.