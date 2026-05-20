A Coruña
Un coche irrumpe en el puerto de O Portiño, destroza una barca y se estrella contra una farola
Los testigos apuntan a que el conductor, que resultó herido, sufrió un ataque epiléptico
El puerto de O Portiño, en A Coruña, registró un accidente de tráfico este miércoles por la mañana a las 08.45 horas. Un turismo rompió los pivotes que impiden el acceso a la dársena, penetró en el interior de esta, destrozó una barca y acabó estrellándose contra una farola.
El conductor, de 27 años, resultó herido, aunque salió por su propio del coche, y fue trasladado al hospital por el 061. Al lugar de los hechos han acudido también Bomberos y Policía Local. Atestados investiga las causas del accidente.
Según testigos, la víctima sufrió un ataque epiléptico, lo que le hizo perder el control del vehículo.