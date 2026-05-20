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A Coruña

Suso Martínez, guía de las visitas por los muelles de A Coruña: “Cada metro cuadrado del puerto tiene historia”

La Autoridad Portuaria ofrece estos recorridos para abrir los terrenos litorales a la ciudadanía

Iván Aguiar
Iván Aguiar
20/05/2026 03:50
El guía Suso Martínez posa en la plaza de A Palloza
El guía Suso Martínez posa en la plaza de A Palloza
Germán Barreiros
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“Cada metro cuadrado del puerto tiene historia”. Esta es la revelación que realiza Suso Martínez, el guía turístico encargado de las visitas por los muelles que organiza la Autoridad Portuaria de A Coruña. Este año hay importantes novedades, como el cambio en el punto de salida, esta vez desde el monumento a las Cigarreras, en la plaza de A Palloza, y en el itinerario, que incorpora una parada en la sede de la Audiencia Provincial de A Coruña, la antigua Fábrica de Tabacos.

Martínez relata que se trata de una “visita de carácter histórico” y que este año llega a la quinta edición. “Es un recorrido contando historias que dura una hora y media. En él se da a conocer esta ciudad-puerto”, asegura.

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En este itinerario, al que se puede asistir de forma totalmente gratuita, se pueden conocer tres de los muelles históricos: A Palloza (con recorrido por la Lonja del Gran Sol, un inmueble que refleja la “identidad mariñeira” de la ciudad, tal y como afirma Martínez), Linares Rivas (en el que se puede conocer la lonja actual) y Calvo Sotelo (el primer recinto de la ciudad que albergó la llegada de cruceros).

Uno de los elementos más emblemáticos incluidos en este itinerario es la grúa número seis, que fue adquirida por la Junta de Obras del Puerto en el año 1909 para la descarga de minerales y sal en el muelle de Santa Lucía.

El informe ‘Puerto y Patrimonio’, un trabajo elaborado por la Autoridad Portuaria, destaca que es “la única que se conserva de aquel momento”. Cuando se fueron sustituyendo por otras más modernas, se decidió mantener y trasladar a la zona de los muelles de Batería y Calvo Sotelo por su valor histórico.

Público

Suso Martínez destaca que esta iniciativa tiene una buena acogida, con presencia de “mucha gente joven” que quiere conocer más sobre la historia del recinto portuario. También explica que habitualmente acuden muchos vecinos de A Coruña e incluso hay gente de fuera de la urbe. “Es un servicio a la ciudadanía que a da a conocer los muelles históricos”, señala el encargado de estas visitas.

En esta edición se han programado un total de 25 visitas, con treinta personas en cada turno, lo que eleva las plazas a un total de 750, cifra similar a la del pasado año. Esta iniciativa comenzó el pasado sábado 9 de mayo y durará hasta el domingo 8 de noviembre, siempre en horario de 12.00 horas (será en sábados y domingos, y no habrá recorridos en julio y agosto). Actualmente, están agotadas todas las plazas hasta la visita del 27 de junio.

Los interesados pueden consultar todos los detalles de la campaña y formalizar su inscripción en la página rutas.puertocoruna.com.

La Autoridad Portuaria ofrece estas visitas a los muelles desde el año 2021, cuando puso en marcha esta iniciativa con el objetivo de abrir los terrenos portuarios a la ciudadanía coruñesa. Al igual que en años anteriores, al finalizar el recorrido, los participantes reciben un obsequio conmemorativo.

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