Noites do Porto anuncia nuevo concierto en el muelle de Batería: Vera Fauna

Concierto de La Casa Azul en Noites do Porto Javier Alborés

El festival Noites do Porto continúa presentando conciertos de cara a su celebración este verano. Así, el muelle de Batería acogerá el 26 de julio la actuación del grupo sevillano Vera Fauna, el mismo día y en el mismo recinto que el ya anunciado bolo de Barry B.

Noites do Porto se ha convertido en un clásico en A Coruña, con sus conciertos en las instalaciones portuarias y su edición descentralizada en salas de música de la ciudad como Mardi Gras o Inn Club.