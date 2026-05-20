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A Coruña

Noites do Porto anuncia nuevo concierto en el muelle de Batería: Vera Fauna

El grupo sevillano tocará el día 26 de julio

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
20/05/2026 14:18
Concierto de La Casa Azul en Noites do Porto
Concierto de La Casa Azul en Noites do Porto
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El festival Noites do Porto continúa presentando conciertos de cara a su celebración este verano. Así, el muelle de Batería acogerá el 26 de julio la actuación del grupo sevillano Vera Fauna, el mismo día y en el mismo recinto que el ya anunciado bolo de Barry B. 

Noites do Porto se ha convertido en un clásico en A Coruña, con sus conciertos en las instalaciones portuarias y su edición descentralizada en salas de música de la ciudad como Mardi Gras o Inn Club.

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