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A Coruña

Mayo accidentado: kamikazes y coches sin conductor en A Coruña

Un conductor sufrió un ataque de epilepsia y se estrelló contra una barca en O Portiño

Abel Peña
Abel Peña
20/05/2026 23:17
O Portino
Accidente en O Portiño
Javier Alborés
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El suceso de hoy, en el que un conductor aquejado de un ataque de epilepsia invadió el muelle de O Portiño y destrozó una barca antes de dar un trompo y ser detenido al borde del océano por una señal, es uno más de una serie de aparatosos accidentes que se han producido en A Coruña en lo que va de mes. 

La victima no sufrió heridos graves, como en el resto de los casos. La Policía Local registró el martes un accidente de tráfico en la calle Agra do Orzán, en el que una furgoneta de reparto sin conductor rodó varios metros y acabó estrellándose contra un bajo vacío, reventando el escaparate. 

Accidente O Portiño

Un coche irrumpe en el puerto de O Portiño, destroza una barca y se estrella contra una farola

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El del martes tuvo lugar alrededor de las tres y media de la tarde. Según confesó el conductor a los agentes de la Policía Local, se le había olvidado poner el freno de mano, así que el vehículo rodó cuesta abajo hasta el cruce con José Baldomir y derribó la puerta del establecimiento. Se trataba del segundo día consecutivo que un coche sin conductor rueda por una cuesta hasta estrellarse. 

Daños en el local donde entró el coche en Agra do Orzán.jpg

Una furgoneta sin conductor rueda varios mentros antes de estrellarse contra un escaparate en A Coruña

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El lunes por la mañana ocurrió en la calle Educación, aunque no causó daños: el turismo rodó calle Educación abajo desde la ronda de Outeiro hasta llegar a una mediana y acabar subido a la bionda. En lo que va de mes también hay que mencionar la salida de vía de un individuo que huía de un control de la Policía Local porque uno de los ocupantes estaba en busca y captura y acabó estrellándose al reventar un neumático cuando bajaba de la ronda de Outeiro y se metía por la ronda de las estaciones en sentido contrario para llegar a Alfonso Molina.

Coche estrellado en la calle Educación

Un coche sin ocupante acaba en una bionda de la calle Educación

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 Aquello fue el 11 de este mes, y causó destrozos en vehículos policiales. El kamikaze resultó prácticamente ileso y se marchó del Hospital caminando aunque mientras se lo llevaban, aseguraba que tenía la cadera rota. Y que habían violado sus derechos constitucionales.

Un kamikaze daña varios coches al huir de la Policía de A Coruña

Detenido en A Coruña un kamikaze tras estrellarse huyendo de la Policía

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