Los vecinos de A Coruña y los empresarios de la noche protagonizan un histórico "match"

Vicente Pizcueta y Luisa Varela, durante la conversación sobre la convivencia entre ocio nocturno y vecinos | patricia g. fraga Patricia G. Fraga

A Coruña y su marcha salen reforzados, admirados y aún más dimensionados de la segunda Conferencia Nacional del Ocio y los Espectáculos, que supuso además la capitalidad del sector para la ciudad. Sin embargo, pocos podrían pronosticar que una de las grandes protagonistas, en medio de nombres históricos como la discoteca Amnesia (Ibiza) o la sala Razzmatazz (Barcelona), sería Luisa Varela, una representante vecinal que llegó al encuentro a conciliar. Al término de la mesa redonda que pedía un diálogo de convivencia ocio-residentes, muchos reivindicaron una Luisa en cada ciudad. “¡Vente para Lugo!”, se escuchó desde las butacas del Espacio Avenida Abanca.

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Era la penúltima de las charlas de dos días intensos y productivos. Bajo el nombre ‘Convivir A Coruña. Diálogos por una ciudadanía responsable’, debían acercar posturas tradicionalmente difíciles Vicente Pizcueta, promotor de referencia en la historia de España, y la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña. Decidida, ella tomó el micrófono y empezó un discurso que tumbó cualquier expectativa de confrontación. “Era un mundo totalmente desconocido para el movimiento vecinal, nada más que para protestas. Nosotros no venimos para protestar”, comenzó. “Llevamos un mes hablando cada 15 días entre nosotros, y es de agradecer que nos tengan en cuenta”, prosiguió antes de apuntar elementos como “los silenciadores, las sombrillas especiales o las lámparas que se encienden si alzas la voz” como una solución al ruido. “A Coruña puede ser un buen laboratorio para implantar esas cosas”, dijo.

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El desalojo

Se refirió Pizcueta al “compromiso social” y a acabar con “los cartelitos y las campañitas”. Consideró A Coruña, de nuevo, el espacio idóneo para convertir las palabras en acciones. “Hay que tener un plan para resolver un problema cotidiano. Por su tamaño, por su situación urbanística y la climatología, esta es probablemente la ciudad de España donde más merece la pena financiar los silenciadores. No queremos estar demostrando que somos buena gente”, matizó.

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“Si los vecinos denuncian en los medios de comunicación, o van a los tribunales de justicia, hay que dejarlos. Haz lo que tengas que hacer para defender tus derechos, pero mientras eso llega a buen puerto el que te puede resolver los problemas para que no haya vómitos en la puerta de las casas eres tú”, dijo.

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Por otra parte, en base a la experiencia de quien vivió la Transición, la Ruta del Bakalao y sigue estudiando fórmulas para la reinvención, puso el acento en la media hora de desalojo. “Los empresarios tienen que gastarse la pasta para esa media hora de horario de desalojo, pagarla a los controladores porque es la media hora más importante. Le tienes que decir al cliente: ‘No salgas, termínate la copa’. A esa hora, hay más porteros de discoteca que policías”.

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Cuando Varela replicó con la frase “todos consumimos ocio en algún momento de nuestra vida, así que no podemos ponernos contra el ocio”, acabó por meterse al público en el bolsillo. “Esto ha sido un match, empiezan a ocurrir cosas que pueden terminan concretándose en proyectos”, bromeó Pizcueta para cerrar el mayor ejemplo de conexión vecinos-empresarios. Acto seguido, el estudio sobre el marco normativo echó el cierre a unas conferencias que tuvieron su epílogo en la gala de premios Recicla la Noche. Fueron galardonados el Ayuntamiento, Estrella Galicia y la Xunta.