Los Platinos y la Banda de Abegondo se alían para que el show continúe en el teatro Colón

Alberto Dopico y Pablo Álvarez, en uno de sus ensayos Cedida

Los Platinos y la Banda de Música de Abegondo tienen ganas de espectáculo. Recogiendo el testigo de grandes artistas del pop y el rock, la banda coruñesa y la abegondense se alían esta noche (20.00 horas) para que el show continúe –como en la canción de Queen– en un teatro Colón que llenarán de los grandes éxitos de Michael Jackson u Hombres G, entre otros. Un cóctel entre el rock de Los Platinos, con voz de Alberto Dopico, y la sinfonía de una banda clásica como la de Abegondo, liderada por Pablo Álvarez, que da luz a ‘Symphony Pop Rock’, actuación con la quieren deslumbrar al público: “Fusionar dos estilos muy distintos es mágico”.

Para la banda de Abegondo, dice, “es la primera vez que nos juntamos con un grupo de rock, aunque habíamos hecho en alguna ocasión algún concierto de rock con la banda, todo instrumental”. “Estamos fusionando dos agrupaciones con estilos totalmente diferentes, para ellos también es una novedad trabajar con director. Es complicado porque es un tipo de música que no suele llevar instrumentos de viento, así que hubo que hacer arreglos nuevos”, comenta. Los arreglos los hizo Andrés Pérez.

Así, lo que harán será “complementar las canciones originales con el sonido sinfónico, dándoles mucha fuerza con los vientos y nuestra percusión de timbales y platillos”. Habrá música de los 70, 80 y 80, “tan compleja como la de Queen o tan sencilla como ‘Sufre, mamón’”.

La experiencia, aunque difícil de gestionar, es “muy enriquecedora”. A “la gente adulta de la banda le gusta, pero también captas al público infantil, que ve que también podemos funcionar con guitarra, piano... Hoy en día es muy complicado que los niños se apunten a instrumentos de viento clásico porque no los ven en su día a día”, manifiesta. Cree así que estos conciertos enseñan que “haciendo arreglos, las bandas como la nuestra pueden tocar de todo”.

La banda ya había tocado en el Colón: “Hicimos algo similar hace diez años homenajeando a la orquesta Los Key. Esto es similar, pero sigue siendo emocionante y novedoso, tenemos los nervios a flor de piel”. En Los Key precisamente conoció a Dopico, “una persona con la que siempre mantuve el contacto y siempre tuvimos la idea, pero nos faltaba el hueco”.

Se lanzaron ahora con esta propuesta porque “si no nos poníamos, nunca se iba a hacer”. “Creo que es la primera vez que se hace algo así en el entorno de A Coruña, y ver si lo podemos repetir en algún otro lado”, expresa Álvarez. “Que el espectáculo va a gustar lo tenemos claro, pero lo importante es la afluencia de público. Esto da mucho trabajo montarlo y no nos gustaría que fuese solo un día”, reitera.

Una nueva experiencia

También Los Platinos están deseando dar este concierto. Dopico explica que “hace dos años tuvimos una experiencia buenísima con corales polifónicas, con las que hicimos varios conciertos con un repertorio pop-rock acompañados de 80 coralistas, y nos gustó tanto que quisimos darle una vuelta más y añadir la banda”. “Son 52 músicos acompañándonos a nosotros seis”, comenta.

Se trata, pues, de gestionar una tarea titánica: “Está siendo tan difícil como esperábamos. Hay muchas cosas que poner de acuerdo: sonoridad, intenciones, que todo el mundo escuche bien lo que hacen los demás...”. Pero el resultado es “brutal”: “En los ensayos se nos ponen los pelos de punta, es emocionantísimo”.

El concierto tendrá una duración de una hora y veinte, aproximadamente. El Colón, para este cantante, “es un lugar especial tanto para el artista como para el público: es tan emblemático y diferente que es el sitio perfecto para el gran estreno de este proyecto”. “Tocar en una plaza tan importante como el Colón es insuperable”, asegura.

La banda se formó en 2021, cogiendo el nombre de una antigua orquesta coruñesa para “revivir aquella forma de interpretar la música pop, pero casi como un hobby que ahora se ha convertido en una maravillosa realidad”. “Como coruñeses de pura sangre, nos queda el Coliseum y el Palacio de la Ópera, pero el objetivo es seguir disfrutando, poder hacer nuestras cosas y que las actuaciones vayan surgiendo y el público las disfrute”, expresa Dopico. “En el momento en que nosotros o la gente dejemos de disfrutar, a lo mejor ya pensaríamos otra cosa. Como no ha ocurrido aún, seguiremos a lo que venga”, sentencia.