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A Coruña

La Xunta pide colaboración a los  alcaldes para captar nuevos destinos en los tres aeropuertos

Redacción
20/05/2026 14:17
Terminal del aeropuerto de Alvedro
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Quintana
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El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha insistido este miércoles en reivindicar colaboración en materia aeroportuaria porque “si trabajamos todos juntos”, Gobierno gallego, central y los municipales, “muy pronto tendremos nuevos destinos en los tres aeropuertos de Galicia”.

De este modo, el conselleiro ha puesto en valor el trabajo realizado por la Xunta para mejorar la situación de los aeropuertos después de que empeorase con la pérdida de rutas y ha defendido el esfuerzo del Ejecutivo autonómico pese a que “no tiene competencias”.

Por ello, Calvo ha vuelto a urgir al Gobierno central que apoye a los aeropuertos gallegos porque el titular de estas infraestructuras es Aena y es la entidad que “tiene los datos que hay que tener para tomar decisiones”.

“Aena es la que sabe los costes para operar en la totalidad de los aeropuertos” y también las tarifas de “cualquier compañía”, por lo que debe ser la administración que coordine los trabajos, ha dicho.

Pese a ello, ha reivindicado el trabajo de la Xunta en “promoción” y ha defendido la propuesta mediante la que destinará 100.000 euros a promocionar turísticamente las áreas de los tres aeropuertos de la comunidad por cada destino que cuente con una nueva ruta aérea ya que ofrece claridad y transparencia a los tres aeródromos puesto que “no existe discriminación”.

Por ello, ha pedido también colaboración a los ayuntamientos y el cese de sus críticas ya que “si trabajamos en la misma dirección y nos dejamos de peleas” los resultados pueden ser más satisfactorios.

“Si todos trabajamos en la misma dirección muy pronto tendremos nuevos destinos en los tres aeropuertos”, ha insistido Calvo en respuesta a la pregunta del diputado del PPdeG Gonzalo Trenor, que ha ensalzado la actuación de la Xunta frente al Gobierno central y ha incidido en que aunque “lograron apagar España, no van a conseguir desconectar a Galicia”.

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