La UDC, a través del Citeec, participa en el lanzamiento del proyecto europeo TiBeRIUM
La iniciativa pretende reforzar la sostenibilidad y resiliencia europea en la utilización innovadora de materias primas clave para el desarrollo tecnológico y la defensa europea
La Universidade da Coruña (UDC), a través del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), participa en el proyecto europeo TiBeRIUM, una iniciativa financiada por la Comisión Europea destinada a impulsar nuevas capacidades tecnológicas y estratégicas para el fortalecimiento de la defensa europea.
El proyecto, concedido por la Comisión Europea en enero de este año, celebró esta semana su Kick-off Meeting, encuentro que marca oficialmente el inicio de los trabajos del consorcio internacional responsable de su desarrollo.
TiBeRIUM está liderado poa la Universidad Alemana de la Minería de Freiberg, y reúne a entidades académicas, tecnológicas e industriales de distintos países europeos con el objetivo de realizar investigación aplicada y desarrollar soluciones innovadoras orientadas a mejorar la resiliencia, la seguridad y las capacidades operativas en el ámbito de la extracción de materias primas de utilidad en el desarrollo tecnológico avanzado y la cooperación interdisciplinar entre instituciones europeas.
La participación de la UDC se canaliza a través del CITEEC, centro de referencia en investigación e innovación tecnológica, que aportará su experiencia en análisis del comportamiento humano, sostenibilidad y desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a entornos complejos y de alta exigencia.
El equipo de la Universidade da Coruña dentro del proyecto está liderado por el Catedrático Dr Ricardo García Mira, referente internacional en psicología social y ambiental aplicada, cuya trayectoria investigadora ha estado estrechamente vinculada al estudio de la interacción entre las personas, la tecnología y el entorno. Su liderazgo permitirá reforzar la contribución de la UDC en ámbitos relacionados con el factor humano, la toma de decisiones y la adaptación de las soluciones tecnológicas a contextos operativos complejos. En la reunión participaron también el Profesor Fernando Bruna, de la Facultad de CC. Económicas y la Dra. Nailya Saifulina de la Universidad de Santiago de Compostela, ambos investigadores del ECOBAS.
Con esta participación, la Universidade da Coruña consolida su presencia en proyectos estratégicos europeos de alto impacto y reafirma su compromiso con la investigación colaborativa, la innovación y la transferencia de conocimiento al servicio de los grandes retos de la sociedad europea.