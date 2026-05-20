La UDC, a través del Citeec, participa en el lanzamiento del proyecto europeo TiBeRIUM

El proyecto fue concedido por la Comisión Europea en enero de este año Cedida

La Universidade da Coruña (UDC), a través del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), participa en el proyecto europeo TiBeRIUM, una iniciativa financiada por la Comisión Europea destinada a impulsar nuevas capacidades tecnológicas y estratégicas para el fortalecimiento de la defensa europea.

El proyecto, concedido por la Comisión Europea en enero de este año, celebró esta semana su Kick-off Meeting, encuentro que marca oficialmente el inicio de los trabajos del consorcio internacional responsable de su desarrollo.

TiBeRIUM está liderado poa la Universidad Alemana de la Minería de Freiberg, y reúne a entidades académicas, tecnológicas e industriales de distintos países europeos con el objetivo de realizar investigación aplicada y desarrollar soluciones innovadoras orientadas a mejorar la resiliencia, la seguridad y las capacidades operativas en el ámbito de la extracción de materias primas de utilidad en el desarrollo tecnológico avanzado y la cooperación interdisciplinar entre instituciones europeas.

El equipo de la Universidade da Coruña dentro del proyecto está liderado por el Catedrático Dr Ricardo García Mira Cedida

La participación de la UDC se canaliza a través del CITEEC, centro de referencia en investigación e innovación tecnológica, que aportará su experiencia en análisis del comportamiento humano, sostenibilidad y desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a entornos complejos y de alta exigencia.

El equipo de la Universidade da Coruña dentro del proyecto está liderado por el Catedrático Dr Ricardo García Mira, referente internacional en psicología social y ambiental aplicada, cuya trayectoria investigadora ha estado estrechamente vinculada al estudio de la interacción entre las personas, la tecnología y el entorno. Su liderazgo permitirá reforzar la contribución de la UDC en ámbitos relacionados con el factor humano, la toma de decisiones y la adaptación de las soluciones tecnológicas a contextos operativos complejos. En la reunión participaron también el Profesor Fernando Bruna, de la Facultad de CC. Económicas y la Dra. Nailya Saifulina de la Universidad de Santiago de Compostela, ambos investigadores del ECOBAS.

Con esta participación, la Universidade da Coruña consolida su presencia en proyectos estratégicos europeos de alto impacto y reafirma su compromiso con la investigación colaborativa, la innovación y la transferencia de conocimiento al servicio de los grandes retos de la sociedad europea.