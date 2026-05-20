La maquinaria de la antigua Fábrica de Armas aguarda nuevas iniciativas

Vista de la antigua Fábrica de Armas, con el edificio en construcción del centro de formación de la Xunta al fondo German Barreiros

Los proyectos vinculados a Defensa podrían cuajar pronto en la Ciudad de las TIC. Existen empresas interesadas en fabricar piezas para Defensa en la Ciudad de las TIC (la vieja Fábrica de Armas), lo que ha causado cierto revuelo entre los interesados en el proyecto. Pero, en realidad, el Gobierno local ya había anunciado el año pasado que tenía previsto incluir esta clase de actividad en el complejo industrial aprovechando que contiene aún mucha maquinaria.

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Había sido el concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, el que, en el transcurso de un debate en el programa radiofónico Coruña Opina en octubre, señaló que para el Ayuntamiento, que controla la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC, esta debe sostenerse sobre tres patas: las empresas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), el sector audiovisual (representado por Pedralonga Estudios) y Defensa. En la mesa, Lage rechazó las alegaciones de Antonio del Corral, del Clúster TIC, de que la Ciudad de las TIC estaba en “stand by” porque el proyecto no es solo un polo tecnológico sino “una apuesta de ciudad centrada en la tecnología, el audiovisual y la defensa, con el objetivo de generar empleo cualificado, bien retribuido y con impacto en la economía del área”.

Es obvio que el Ayuntamiento recibe muchas ideas y posibles inversiones, pero por el momento no ha hecho ningún anuncio, lo que apunta a que los proyectos conectados con Defensa no están lo suficientemente maduros. Es importante señalar, sin embargo, que el sector está experimentado un renacimiento. Un ejemplo son las instalaciones de la vieja planta de Duro Felguera, en Gijón, que Indra Group compró a mediados de 2025 para convertirla en un fábrica de vehículos militares avanzados.

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En el caso de A Coruña, fuentes consultadas señalan que el proyecto es más “transversal” y que hay que tener en cuenta que la mayor parte de la maquinaria que se utilizó hasta el cierre de General Dynamics, continúa allí. Son cientos de máquinas que se empleaban para la producción industrial de precisión, y no necesariamente piezas de armas (aunque fuentes consultadas mencionan tubos para cañones de fusiles). Toda esa maquinaria que por el momento acumula polvo constituye el verdadero valor de la antigua Santa Bárbara, y no los edificios en sí, aunque no se ha usado por lo menos desde que cerró el último proyecto fallido de resucitar la fábrica, el de Hércules de Armamento, justo antes de que se decidiera apostar por la Ciudad de las TIC y crear una especie de Silicon Valley a la gallega, apoyado por el Clúster TIC.

El objetivo original era llenar las naves con empresas tecnológicas para generar sinergias. Sin embargo, después de varios años, solo una de estas naves cumple esta condición, el Centro de Servicios Avanzados (CSA). No es que el resto del recinto esté vacío: acoge el plató virtual que gestiona Pedralonga Estudios o el Galaxy-Lab, que es otra iniciativa privada para el desarrollo de drones con el apoyo de la Xunta, que también está construyendo un centro de formación.

El recinto cubre 128.000 metros cuadrados, así que hay espacio de sobra para todas las iniciativas pero lo cierto es que, hasta ahora, ha habido pocas privadas comparadas con las públicas y las voces críticas apuntan a que el problema es cómo se ha llevado la gestión hasta ahora, haciéndola poco atractiva para las empresas que desean implantarse allí.

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Algunas de estas voces critican también cómo se ha desviado la Ciudad de las TIC de la visión original, pero ahora es el Ayuntamiento quien lleva el timón y parece haber apostado por la diversificación para llenar este inmenso espacio. Queda por ver si eso significa más inversión privada y producción industrial, porque en todo lo que va de año todavía no se ha anunciado la implantación de ninguna empresa nueva.