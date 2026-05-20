Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La colección 'Benito Antonio' de Zara estará disponible a partir de este jueves 

En zara.com podrán adquirirse las 150 piezas inspiradas en Bad Bunny 

Europa Press
20/05/2026 19:13
Benito Antonio, la marca fruto de la colaboración de Bad Bunny y Zara
Benito Antonio, la marca fruto de la colaboración de Bad Bunny y Zara
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Bad Bunny y Zara presentan la colección 'Benito Antonio', 150 piezas que estarán disponibles a nivel mundial a partir de este jueves en la web zara.com y en tiendas seleccionadas de alrededor del mundo, según ha informado Inditex en un comunicado.

La colección ha sido creada junto al director creativo del artista puertorriqueño, Janthony Oliveras, partiendo de la visión propia de Benito y reflejando cómo el cantante siempre ha vestido "sin esfuerzo aparente, con expresión propia y completamente fiel a sí mismo".

Entre las piezas, destacan básicos oversize, prendas texturizadas, gráficos con "carácter" y prendas de verano. Según Oliveras, cada prenda nueva creada se inspira en el estilo actual del artista.

Sudadera de Bad Bunny y Zara

Así es la colección de Zara y Bad Bunny bajo el nombre de Benito Antonio

Más información

Parte de la colección ya ha sido expuesta al público durante la 'Super Bowl' del 8 de febrero en el medio tiempo ante más de 100 millones de espectadores, evento en el que el Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino masculino en encabezar el show, llevando looks exclusivos desarrollados en colaboración con Zara.

Bad Bunny, vestido de Zara en la Met Gala

Bad Bunny, un 'viejecito' vestido de Zara en la Met Gala

Más información

Asimismo, Bad Bunny asistió a la Met Gala el 4 de mayo, llevando uno de los diseños desarrollados por Zara. Luego, el 16 de mayo, Zara transformó la tienda de Plaza Las Américas en San Juan en un espacio pop-up exclusivo, dándole a Puerto Rico la primera oportunidad de vivir la colección en persona, antes que el resto del mundo, en donde el artista hizo una aparición sorpresa.

La identidad visual de la colección fue desarrollada junto a M/M Paris en colaboración directa con Benito y la campaña fue fotografiada en Puerto Rico por Stillz, responsable de algunos de los momentos visuales "más icónicos" de la carrera de Benito.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O escritor Iván García no exterior da Domus na Coruña

Iván García | “O 'Murguía' é moi importante, aínda que o relato curto estea infravalorado”
Fran Moar
Puestos de pescado en la plaza de Lugo

El mejillón, “desaparecido en combate” en los mercados de A Coruña por el cierre de las bateas gallegas
Lara Fernández
A candidata do BNG á Alcaldía da Coruña, Avia Veira, na praza de María Pita

El BNG presenta este jueves a Avia Veira como candidata a la Alcaldía
Redacción
El portavoz popular Miguel Lorenzo

El PP denuncia que la concesionaria de la ORA adeuda 2,2 millones de euros al Gobierno local
Redacción