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A Coruña

Inés Rey presume en Amberes  de la unión del puerto y la ciudad de A Coruña 

Ep
20/05/2026 14:24
Viandantes caminando por La Marina el pasado fin de semana, aprovechando el buen tiempo carlota blanco
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha participado este miércoles en Amberes (Bélgica) en la reunión del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Ciudades Portuarias (AIVP), de la que la ciudad herculina forma parte como miembro.

Según traslada el consistorio, el encuentro ha abordado cuestiones estratégicas para el futuro de las urbes portuarias y el papel que estas desempeñan en la transición ecológica, en la innovación y en el desarrollo urbano sostenible.

Para la regidora, apunta, "formar parte del Consejo de Administración de la AIVP permite defender el modelo de ciudad-puerto que estamos construyendo en Coruña Marítima, basado en la sostenibilidad, en la innovación y en la visibilidad internacional".

Durante la sesión, añade, se presentaron los resultados financieros del año 2025 y la evolución de las adhesiones a la red internacional.

Otro de los puntos centrales ha sido el avance de la colaboración entre la AIVP y Blumorpho en el marco de la iniciativa Financing Maritime Innovation (FMI), destinada a movilizar financiación pública y privada para proyectos de innovación marítima y portuaria.

El programa, explica, apoyado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, "realizará en los próximos meses encuentros clave en Mónaco, Quebec y Dunkerque".

Al respecto, Inés Rey ha destacado la importancia de que A Coruña continúe presente en los espacios internacionales donde se debaten los retos de las ciudades portuarias y ha subrayado la relevancia que pueden tener iniciativas como la Financing Maritime Innovation para el desarrollo futuro de Coruña Marítima.

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