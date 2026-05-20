¿Hasta cuándo podrán pasear los perros por las playas de A Coruña?

Perros en la playa del Orzán este miércoles Víctor Seoane

El verano toma cada vez más forma en A Coruña e incluso las playas están ya casi completamente preparadas para la época estival. Esta semana ya se puede ver a Riazor y el Orzán totalmente lisos, después de que las máquinas para desmontar la duna protectora y allanar el arenal del Orzán, sobre todo en la zona de la Coraza, tras los temporales de invierno. Pero lo que se sigue viendo también es perros paseando por la orilla. Muchas personas se preguntan hasta cuándo podrán seguir los canes entrando en las playas de A Coruña.

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La respuesta está en la nueva ordenanza municipal dedicada a los arenales y aprobada el pasado otoño. En ella se establece que entre el 1 de junio y el 30 de septiembre no podrá haber perros ni otros animales domésticos es las playas de A Coruña. Solo hay una excepción: la de Bens, considerada "playa canina". "A esta podrán acudir durante todo el año las personas usuarias acompañadas de sus perros, debiendo mantener en todo momento un control permanente y directo de los animales, de forma que no produzcan molestias a otras personas usuarias. Quien acuda en compañía de sus animales deberá recoger sus excrementos inmediatamente después de que se produzcan", establece la ordenanza coruñesa.

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Aunque en principio se había establecido que San Roque y As Amorosas también serían playas caninas autorizadas, finalmente las protestas de los usuarios obligaron a rectificar al Ayuntamiento y dejaron en Bens la única de estas opciones.

La nueva ordenanza de playas también establece que el Gobierno local podrá designar áreas de esparcimiento canino temporales o permanentes en las que los perros podrán ir sin correa, independientemente de la época del año, siempre bajo la vigilancia de las personas responsables de los animales. También de manera excepcional se podrán permitir actividades concretas con animales "siempre que tenga un carácter tradicional, de interés general y no sea incompatibles con la preservación del medio".