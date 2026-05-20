Uno de los accesos a la estación de tren, en una imagen de 2020 Pedro Puig

Hace 25 años, a estas alturas de 2001, la estación de San Cristóbal se preparaba para unas obras de reforma no tan ambiciosas como las actuales, en plena recta final de los trabajos de la intermodal, pero sí importantes en aquella época. En 1976, era noticia la polémica generada por la adjudicación del concurso de revisión del Plan de Ordenación Urbana. Hace 75 años, el 20 de mayo de 1951, El Ideal Gallego informaba sobre un bando municipal que obligaba a pintar las fachadas.

20 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Más de 1.400 millones de pesetas para reformar la estación de San Cristóbal

Las obras de reforma de la estación de San Cristóbal ya tienen fecha y autor. Los trabajos de mejora se realizarán en un plazo de 15 meses y los ejecutará Tecsa Empresa Constructora. El proyecto, que se inscribe dentro del marco de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Xunta y Renfe, “revolucionará” las infraestructuras de la sede coruñesa.

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La inyección económica dará vía libre a una mayor frecuencia de los trenes, tanto regionales como de largo recorrido. De esta forma, la modernización de la red viaria gallega hace parada en A Coruña. Y lo hace de la mano de 1.441 millones de pesetas. La adjudicación de las obras de reforma de la estación de San Cristóbal a la firma Tecsa Empresa Constructora dará el pistoletazo de salida a la rehabilitación de la estación.

20 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Polémica adjudicación del concurso de revisión del Plan de Ordenación Urbana

El asunto de la adjudicación del concurso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, del pleno del pasado día 17 de mayo de 1976, trae cola, como se preveía, tras la palabras del concejal Abad Flores, quien calificó de “irrisorio” el informe realizado por el Colegio de Arquitectos de Galicia.

Once concejales y el alcalde votaron a favor de adjudicar el concurso a la empresa Intecsa. Ocho concejales votaron en contra y el concurso fue adjudicado a Intecsa, que no figuraba entre los cuatro primeros concursantes, de siete, en los baremos establecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos y por el Equipo Técnico Municipal, que habían emitido sendos informes.

20 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | La Alcaldía ordena pintar las fachadas, muros, vallas y cercas de cerramiento

La Alcaldía ha publicado un bando en el que ordena se proceda a revocar y pintar las fachadas, muros, vallas y cercas de cerramiento que lo precisen, dándose para ello un plazo que expirará el próximo 30 de junio de 1951. Las galerías, miradores y balcones se pintarán de blanco, y los kioskos habrán de ser pintados con los colores azul y blanco, así como las vallas. Ordena también la limpieza de tejados y chimeneas, y la reparación de canalones.

Queda prohibido arrojar a la vía pública o a los solares aguas, escombros y desperdicios. La fijación de carteles y pasquines no podrá hacerse más que en los lugares destinados a este fin. Por último, se recaba información del vecindario para el más exacto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

20 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | La Sociedad de Turismo de La Coruña comienza su labor de propaganda

Con incansable actividad ha comenzado la Sociedad de Turismo de La Coruña su labor de propaganda. Envió a Madrid y a las principales capitales murales anunciadores de nuestra ciudad. A fines del mes actual se repartirán profusamente ejemplares de la guía del turista, en la que se compendian las excelencias del clima y las incomparables bellezas de la capital de Galicia.

Por otra parte, en el tren expreso de ayer, 19 de mayo de 1926, salió para San Sebastián y París, donde pasará una breve temporada, nuestro particular y estimado amigo el cónsul de Alemania en nuestra plaza don Felipe Rodríguez, al que acompañan en el viaje su distinguida esposa, su bella hija Sofía y su hermana la señorita María Rodríguez.