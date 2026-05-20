Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza un foro de prevención de incendios con Medio Rural

Redacción
20/05/2026 22:16
María José Gómez Rodríguez
María José Gómez Rodríguez
Lavandeira jr
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza un foro sobre prevención de incendios, no que se abordarán temas como a obra preventiva no ámbito forestal e a prevención como tarefa compartida. A xornada terá lugar mañá, venres, ás 12.00 horas no salón de actos da ONCE, no Cantón Grande, e nela vaise falar do principal obxectivo da Consellería en materia de incendios forestais: a protección integral dos montes galegos, con tarefas de prevención, vixilancia e extinción.

Foro prevención de incendios forestais
 

Presentado pola conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, no foro intervirán o xefe de Servizo de Prevención de Incendios Forestais da provincia da Coruña, Guillermo Acebal; a xefa do Distrito Forestal V, Sara Romero; o subdirector xeral de Prevención de Incendios, David Prieto; a presidenta da comunidade de montes de Oleiros, Herminia Pouso; o técnico provincial de Seaga na Coruña, Óscar Pombo, e o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez.

A xornada, organizada coa colaboración da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, estará presentada pola xornalista de El Ideal Gallego Lucía Crujeiras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La cantante australiana Kylie Minogue

Kylie Minogue revela que tuvo cáncer por segunda vez en el año 2021
EFE
María José Gómez Rodríguez

Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza un foro de prevención de incendios con Medio Rural
Redacción
Vicente Pizcueta y Luisa Varela, durante la conversación sobre la convivencia entre ocio nocturno y vecinos | patricia g. fraga

Los vecinos de A Coruña y los empresarios de la noche protagonizan un histórico "match"
Guillermo Parga
O escritor Iván García no exterior da Domus na Coruña

Iván García | “O 'Murguía' é moi importante, aínda que o relato curto estea infravalorado”
Fran Moar