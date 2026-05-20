El Puerto de A Coruña, protagonista de la jornada logística agroalimentaria organizada por la AET

Vista del Puerto Exterior de Langosteira EC

La Autoridad Portuaria de A Coruña y la Asociación Española del Transporte celebrarán mañana jueves, 21 de mayo, la II Jornada Logística Agroalimentaria, un encuentro que reunirá en A Coruña a representantes del sector agroalimentario, logístico, marítimo y del transporte a nivel nacional.

La jornada tendrá lugar en el Club Cámara Noroeste, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y contará con el respaldo de algunos de los principales operadores y organizaciones del sector como patrocinadores: TMGA, Grupo Nogar, Pérez Torres Marítima, Ontime, P&J Carrasco y la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos.

El objetivo de esta segunda edición es analizar el papel estratégico de los puertos en la cadena logística agroalimentaria, así como debatir sobre los principales retos y oportunidades que afronta el sector en un contexto marcado por la globalización, la sostenibilidad y la necesidad de una mayor eficiencia en las cadenas de suministro. Entre los asuntos que centrarán el debate figuran las infraestructuras, la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la proyección internacional.

El tráfico de graneles sólidos en el puerto coruñés representa alrededor del 30% del tráfico portuario total, siendo especialmente relevantes los productos agroalimentarios. Esta actividad ha situado al puerto de A Coruña como el principal puerto de la fachada Atlántico-Cantábrica en el movimiento de cereal destinado a la cabaña ganadera de Galicia, el oeste de Asturias, el norte de Portugal y parte de Castilla y León.

Estas mercancías se operan principalmente en el Puerto Exterior de Punta Langosteira, que ha incrementado progresivamente su volumen de actividad hasta consolidarse como un auténtico hub logístico agroalimentario para todo el noroeste peninsular.

En los últimos años, los operadores portuarios han realizado importantes inversiones para dotar a Punta Langosteira de modernas naves de almacenamiento equipadas con sistemas mecanizados de descarga y transporte de mercancías desde los buques hasta los almacenes mediante circuitos cerrados de cintas y torres de transferencia. Estas actuaciones han permitido mejorar tanto la productividad como el comportamiento medioambiental de las operaciones, reforzando así la competitividad y la posición del puerto como principal centro logístico del noroeste de España en el ámbito de los graneles agroalimentarios.

La iniciativa se enmarca dentro del calendario de actividades impulsadas por la Asociación Española del Transporte en colaboración con autoridades portuarias de toda España, con el objetivo de consolidar espacios de reflexión y debate sobre el futuro del transporte y la logística en sectores estratégicos.

Con esta jornada, la Autoridad Portuaria de A Coruña refuerza su compromiso con el desarrollo del sector logístico y con su posicionamiento como nodo clave en el tráfico de mercancías, especialmente en el ámbito agroalimentario, uno de los segmentos con mayor proyección en el comercio internacional.

La inauguración correrá a cargo del presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, y del presidente de la Asociación Española del Transporte, José Manuel Martínez Mourín. Posteriormente, Irene Souto ofrecerá una ponencia sobre la importancia del puerto coruñés para el sector agroalimentario.

La jornada está abierta a los medios de comunicación. El programa completo puede consultarse en la web oficial de la jornada .