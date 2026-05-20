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A Coruña

El PP denuncia que la concesionaria de la ORA adeuda 2,2 millones de euros al Gobierno local

Redacción
20/05/2026 20:04
El portavoz popular Miguel Lorenzo
El portavoz popular Miguel Lorenzo
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El PP de A Coruña denuncia que el Gobierno local hará recortes por 12 millones de euros a todos los coruñeses “tras dejar sin cobrar 17 millones de euros a empresas privadas concesionarias municipales en 2025”. 

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, recuerda que “Inés Rey tendrá que hacer recortes en 2026 por 12 millones de euros. ¿Va a dejar a más niños sin beca comedor, a recortar más emergencia social o plazas de campamentos o subvenciones para rehabilitación o va a volver a subir todos los impuestos?”. 

Estos recortes, añade, “no serían necesarios si en 2025 no hubiese perdonado 17 millones de euros a empresas privadas que tienen concesiones del Ayuntamiento: 7,3 millones a la de Nostián sin justificación y, como recoge el Interventor en su informe de estabilidad, 9,7 millones de euros de canon de otras concesionarias municipales (el matadero, 1,9 millones, la ORA, 2,2, y otras) que no cobró y ahora sufrimos todos los coruñeses las consecuencias”. 

Por otra parte, hace dos semanas se dio a conocer la sentencia del Tribunal contencioso-administrativo que desestimaba el recurso del PP, que pretendía que se declarara nulo el acuerdo entre la concesionaria de Nostián, Albada, y el Gobierno local.

Vista de la planta de Nostián, en Bens

La Justicia rechaza el recurso del PP de A Coruña contra el acuerdo del Ayuntamiento con Urbaser por los rechazos de Nostián

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