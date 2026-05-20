El mítico dj de Pachá A Coruña crea un himno para el ascenso del Dépor

Toda gran gesta necesita de un gran himno, y en el caso del posible ascenso del Dépor se han juntado varios elementos que tocarán la fibra de más de uno. Imagínense meter en una coctelera, en este caso de modo figurado, el legado de Pachá, la vuelta del equipo a Primera y el dj que acompañó los primeros pasos de varias generaciones, incluidas las que a día de hoy empiezan a ir a las discotecas. Pues de todo eso resulta lo que ha creado Javier Mourelle, DJ Javito, con su 'Deportivo Alé Muiñeira Electrónica'.

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El que fuera responsable de la música en Pachá, además de Rigbabá, Metro, Chevalier, Bambina, Pirámide o Zoo, ha mezclado el famoso cántico de la afición blanquiazul con el ritmo gallego más tradicional, para resultar en un tema que ya está disponible en todas las plataformas: Spotify, Amazon, YouTube, TikTok o Instagram, entre otras. El impacto ha sido viral y, por ejemplo, 143 publicaciones en las redes ya se han hecho con esa canción. “Ojalá volvamos a la gloria, para que nuestros hijos vivan lo que vivimos nosotros”, afirma el creador de la pieza. “Es una canción pensada para cantar en el estadio, la hice hace un par de meses”, añade.

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“Ya sé que no son los Pet Shop Boys”, bromea DJ Javito, quien considera que su curriculum puede tener un epílogo de oro con la banda sonora de un momento tan esperado como necesario para A Coruña.