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A Coruña

El mejillón, “desaparecido en combate” en los mercados de A Coruña por el cierre de las bateas gallegas

Lara Fernández
Lara Fernández
20/05/2026 20:11
Puestos de pescado en la plaza de Lugo
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Los mercados municipales amanecieron este miércoles sin mejillón en sus puestos. “Desaparecido en combate”, señala desde la plaza de Lugo Teri Ceán. El motivo no es otro que el cierre de los polígonos de bateas de mejillones y gran parte de los bancos marisqueros de Galicia debido a un episodio de toxina lipofílica, sin previsión de cuándo podrán volver a abrir. 

No obstante, señala esta placera, “confiamos en que sea pronto”, ya que “los viernes y sábados la gente pide mucho mejillón porque no es tan caro, está bueno y sano”. Desde otro puesto de la plaza de abastos, Pescados Víctor, reconocen que la falta de mejillón “algo afecta a la venta”, aunque espera que el fin de semana, debido al buen tiempo, el mercado se llene. 

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) ordenó el cierre de las bateas de la ría de Ares-Betanzos, las últimas que resistían a la marea roja, término con el que se conoce a estos episodios tóxicos. Este episodio es habitual en primavera y se fue extendiendo por las rías gallegas desde principios de abril.

Las rías gallegas ya sufrieron un episodio de marea roja el pasado otoño provocado por otra toxina, que causó un cierre que duró hasta tres meses en algunos polígonos y golpeó al sector en la campaña de Navidad. 

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