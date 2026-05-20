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A Coruña

El IES Salvador de Madariaga de A Coruña ya luce su nuevo lavado de cara 

La Xunta remató las obras de mejora en el instituto, después de invertir más de dos millones en una reforma integral

Dani Sánchez
Dani Sánchez
20/05/2026 16:37
Román Rodríguez (en el centro), esta mañana, en la inauguración de las obras en el IES Salvador de Madariaga
Román Rodríguez (en el centro), esta mañana, en la inauguración de las obras en el IES Salvador de Madariaga
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, inauguró en la mañana de este miércoles las obras realizadas en el IES Salvador de Madariaga, en la urbe herculina. Las actuaciones, que consistieron en la renovación de cubiertas, sustitución de fiestas y puertas y reparación de fachadas, así como en la cubrición de la pista exterior, contaron con una inversión autonómica de más de 2,1 millones de euros.

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De esta forma, por fin se ponen fin a unas obras que, aunque fueron anunciadas en verano de 2024, todavía se mantuvieron de forma notoria durante este curso 2025-26. De hecho, hasta provocaron que el centro casi no pudiese abrir sus puertas en septiembre del pasado año 2025. Para su director, Francisco Canoura, a pesar de la molestia que pudo causar reducir el espacio de recreo y reubicar espacios de docencia, “el estado está inmejorable en comparación a como estábamos hace unos días. Hubo un impulso importante por parte de la Xunta y pudimos abrir finalmente, que es lo importante”, aseguraba el director a este diario durante el pasado mes de septiembre.

Las intervenciones

A lo largo de la reforma se han renovado 1.750 metros cuadrados de cubierta, así como los canalones y bajantes, además de 255 ventanas y cuatro puertas de madera. A mayores, se han realizado tareas de reparación, limpieza, impermeabilización y pintado de las fachadas. En lo que respecta a la pista exterior, se colocó una cubierta de 685 metros cuadrados y altura libre de siete metros, sostenida sobre una estructura portante de madera laminada y cubierta de paneles microperforada. Además, se instaló un sistema de alumbrado artificial, así como equipo deportivo.

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Entre las actuaciones finalizadas más recientemente, con una inversión total de 4,4 millones de euros, destacan las inauguradas en el IES Salvador de Madariaga, la rehabilitación integral del IES Plurilingüe Rafael Dieste (1,7) y las mejoras en el IES Ramón Otero Pedrayo (530.000). Además, se están preparando proyectos para otras nueve intervenciones con un presupuesto de casi 8,5 millones, con prioridad para la ampliación del IES Agra do Orzán.

“Neste momento temos en marcha tres grandes actuacións por importe de máis de 3,6 millóns, como son a rehabilitación integral do Centro Integrado de FP Ánxel Casal de Monte Alto (2,5), e os cambios de cuberta do IES Ramón Menéndez Pidal (941.000) e do CEIP Sal Lence (en licitación, 234.000 )”, incidió.

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