El antiguo local de Don Pollo en la lágrima de San Roque Javier Alborés

La lágrima de San Roque de A Coruña tendrá pronto una nueva vida. En este espacio con diez locales tan solo quedaban en marcha dos negocios, uno de ellos el establecimiento de hostelería Don Pollo. El Ayuntamiento ya había confirmado que no se renovarían sus concesiones y ante la situación, los responsables del local especializado en carnes de ave decidieron hacer la mudanza antes de que les 'echen'.

Desde el pasado 7 de mayo Don Pollo tiene nueva casa, no muy lejos de la plaza de España. El local se sitúa en el bajo del número 7 de la plaza de las Atochas.

Este mismo miércoles el Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que reformará la lágrima de San Roque para convertirla en un espacio de usos múltiples. La intención del Gobierno local es que la licitación se realice antes de que termine el verano.