El Casino Atlántico revive el glamour de los años 20 con una gran noche inspirada en El Gran Gatsby

Fiesta Gran Gatsby EC

Música jazz, ambientación temática, champagne, concursos y elegancia convertirán el 23 de mayo en una velada única en A Coruña. El próximo 23 de mayo, el Casino Atlántico se transformará en el escenario del glamour, la sofisticación y la exuberancia de los felices años veinte con la celebración de un exclusivo evento temático inspirado en El Gran Gatsby.

Ubicado en los emblemáticos Jardines de Méndez Núñez, el Casino Atlántico acogerá una noche diseñada para transportar a los asistentes al universo elegante y vibrante de una de las épocas más icónicas del siglo XX.

La velada propone una inmersión completa en la estética y el ambiente de los años 20, a través de una cuidada ambientación donde no faltarán referencias al jazz, al lujo y a la sofisticación característica de la obra de F. Scott Fitzgerald. Los asistentes serán recibidos con un elegante Champagne Cocktail, acompañado de pases de canapés durante la noche, en una experiencia pensada para recrear el espíritu festivo y exclusivo de las legendarias celebraciones de Gatsby.

La música será una de las grandes protagonistas del evento, con una sesión de DJ ambientada en el jazz y los sonidos de la época, creando la atmósfera perfecta para una noche de baile, celebración y estética vintage.

Además, el evento contará con un photocall temático, un sorteo especial y un divertido concurso de disfraces y looks inspirados en los años 20, invitando al público a sumarse a la experiencia luciendo estilismos propios de la era dorada del jazz y la elegancia.

Con esta propuesta, el Casino Atlántico apuesta por ofrecer en A Coruña una experiencia diferente y envolvente, donde ocio, música y ambientación se unen para convertir la noche del 23 de mayo en una cita inolvidable.