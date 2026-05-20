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A Coruña

El BNG presenta este jueves a Avia Veira como candidata a la Alcaldía

Redacción
20/05/2026 20:05
A candidata do BNG á Alcaldía da Coruña, Avia Veira, na praza de María Pita
A candidata do BNG á Alcaldía da Coruña, Avia Veira, na praza de María Pita
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El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) de A Coruña celebrará este jueves 21 de mayo el acto público de presentación de Avia Veira como candidata a la Alcaldía. En el acto estará presente la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón.   

Veira es filóloga, nació en Monte Alto en 1986 y se crió en Labañou. Milita en el BNG desde los 16 años y es concejala desde 2012. Es madre de tres hijos y se convierte en la primera candidata nacionalista en A Coruña.

Se trata de un acto al aire libre que tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza de Indalecio Prieto, en Monte Alto, barrio del que Avia Veira es vecina.  

Durante la presentación intervendrá también el portavoz del BNG en el Concello, Francisco Jorquera.

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