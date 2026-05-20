Así es el nuevo proyecto del grupo de Finca Montesqueiro, que construye una nave en Meicende

Parcela en la que se desarrolla el proyecto de Inverfago Carlota Blanco

Inverfago, empresa matriz del grupo de Finca Montesqueiro, promueve un importante proyecto en Meicende, en la zona fronteriza situada entre los municipios de A Coruña y Arteixo. Se trata de la construcción de una nueva nave de 12.000 metros cuadrados que se destinará a oficinas y otros servicios del grupo, según confirman fuentes conocedoras de esta iniciativa.

Esta actuación ya se encuentra en marcha. De hecho, los operarios trabajan actualmente en las tareas previas para preparar el solar con movimientos de tierra, previos al inicio de la ejecución de la estructura del futuro inmueble.

Solar

Las obras se desarrollan en una parcela que ocupa una superficie total de 29.500 metros cuadrados. En concreto, linda con la carretera AC-552 y también con la autopista AG-55. Se ubica en un lugar conocido por los habitantes de la zona como A Báscula, que está ubicado a muy poca distancia de la fábrica de Resonac y del centro comercial Marineda City.

García Maceiras subraya que Estados Unidos ofrece a Inditex "buenas oportunidades de crecimiento" Más información

Este proyecto empresarial dará una nueva vida a un terreno que permanece sin actividad desde hace muchos años y que en el pasado albergó una báscula destinada al pesaje de camiones que fue desmantelada en su momento. Ahora, se prepara para acoger este nuevo inmueble.

El promotor de esta iniciativa es la sociedad mercantil Inverfago, una empresa cuya actividad principal es la “adquisición y enajenación de acciones y participaciones representativas del capital social de cualquier tipo de sociedad”. Además, su objeto social abarca la “demolición de edificaciones”, “movimiento de tierras” y la “urbanización y parcelación de terrenos”, según recoge el Registro Mercantil.

Eventos

Inverfago es la compañía matriz del grupo al que pertenece Finca Montesqueiro, una conocida empresa que cuenta con un complejo situado en Oleiros diseñado específicamente para eventos sociales y corporativos.

Este recinto cuenta con un total de 6.000 metros cuadrados de instalaciones que incluyen salones versátiles, terrazas acristaladas y jardines. Este espacio alberga bodas, eventos de empresas y otras iniciativas vinculadas al mundo de la gastronomía, entre otros.

Este grupo empresarial también gestiona otros espacios para eventos como el Pazo de Xaz (Oleiros) y el Pazo de San Tirso (Abegondo). A estos hay que sumar a un tercero, Cantón 23, un restaurante situado en el centro de A Coruña.