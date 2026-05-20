Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Arteixo sueña con la visita de Bad Bunny

Inditex sortea entre sus empleados 1.200 entradas para los conciertos del puertorriqueño en Madrid

Lara Fernández
Lara Fernández
20/05/2026 15:21
Bad Bunny ofreció el viernes el primero de los tres conciertos que dará en Argentina
Bad Bunny ofreció el viernes el primero de los tres conciertos que dará en Argentina
Juan Ignacio Roncoroni (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cuando tan solo faltan unas horas para el lanzamiento de la colección cápsula de Bad Bunny con Zara, en la sede central de Inditex, en Sabón, no se habla de otra cosa. Benito Antonio, el nombre real del puertorriqueño utilizado para esta colaboración con la marca, está en la mente de todos. Tanto que muchos sueñan con que el artista se deje ver por Arteixo en las próximas horas. Y este rumor no es del todo descabellado, ya que Bad Bunny inicia su gira por España este mismo viernes, con Barcelona como primera parada.

Sudadera de Bad Bunny y Zara

Así es la colección de Zara y Bad Bunny bajo el nombre de Benito Antonio

Más información

Inditex, además, ha sorteado en las últimas horas 1.200 entradas (600 dobles) entre los empleados del grupo para los recitales del artista en Madrid o Barcelona.

Bad Bunny y Zara comenzaron su alianza hace pocos meses, cuando el artista vistió de la marca en su actuación de la Superbowl, repitiendo dicha colaboración el 4 de mayo en la MET Gala. Pocos días después se anunciaría la colección cápsula que promete agotarse en cuestión de minutos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bad Bunny ofreció el viernes el primero de los tres conciertos que dará en Argentina

Arteixo sueña con la visita de Bad Bunny
Lara Fernández
El ideal gallego

Cinco de los 45 casos de violencia machista que Betanzos contabiliza en el sistema VioGén están considerados de"risco medio"
Lucía Tenreiro
Locales de la Lágrima de San Roque

El Don Pollo de la lágrima de San Roque ya tiene nueva casa
Noela Rey Méndez
Viandantes caminando por La Marina el pasado fin de semana, aprovechando el buen tiempo carlota blanco

Inés Rey presume en Amberes de la unión del puerto y la ciudad de A Coruña
EP