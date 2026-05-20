Arteixo sueña con la visita de Bad Bunny

Bad Bunny ofreció el viernes el primero de los tres conciertos que dará en Argentina Juan Ignacio Roncoroni (Efe)

Cuando tan solo faltan unas horas para el lanzamiento de la colección cápsula de Bad Bunny con Zara, en la sede central de Inditex, en Sabón, no se habla de otra cosa. Benito Antonio, el nombre real del puertorriqueño utilizado para esta colaboración con la marca, está en la mente de todos. Tanto que muchos sueñan con que el artista se deje ver por Arteixo en las próximas horas. Y este rumor no es del todo descabellado, ya que Bad Bunny inicia su gira por España este mismo viernes, con Barcelona como primera parada.

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Inditex, además, ha sorteado en las últimas horas 1.200 entradas (600 dobles) entre los empleados del grupo para los recitales del artista en Madrid o Barcelona.

Bad Bunny y Zara comenzaron su alianza hace pocos meses, cuando el artista vistió de la marca en su actuación de la Superbowl, repitiendo dicha colaboración el 4 de mayo en la MET Gala. Pocos días después se anunciaría la colección cápsula que promete agotarse en cuestión de minutos.