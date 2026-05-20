El cineasta coruñés Ángel de la Cruz, con la Torre de Hércules al fondo Carlota Blanco

Cuando en 1996 Pedro Alonso interpretó a Ramón Troncoso, en el corto 'Paranoia dixital' dirigido por Ángel de la Cruz, ya asomaba esa cadencia chulesca de Berlín, el personaje que interpretó en 'La casa de papel' (2017) y en el spin-off que actualmente transmite Netflix, 'Berlín y la dama del armiño'.

De la Cruz asegura que, aun cuando no había muchas similitudes entre ambos personajes -Troncoso y Berlín-, ni siquiera en la trama de ambas producciones, sí que es cierto que ya se asomaba en Pedro Alonso esa forma tan peculiar de interpretar.

'Paranoia dixital', producido por la Escola de Imaxe e Son coruñesa con financiación de la Xunta de Galicia, se grabó en La Coruña de mediados de los 90. En muy pocos escenarios. Entre ellos, un pub (el desaparecido 'Laberinto', en la calle Magistrado Manuel Artime), unas calles de la ciudad y un cajero automático.

En el corto, Ramón Troncoso (Pedro Alonso), un muchacho que sale de copas con su novia, se da cuenta de que no tiene dinero al momento de pagar las consumiciones, por lo que busca un cajero automático y encuentra uno experimental llamado M.A.R.I.O., del extinto Banco Bilbao Vizcaya, con el que la cosa no acaba bien.

Curiosamente, en esa producción hay una mención al Banco de España. Como si de una premonición se tratase. "En 'Paranoia dixital' (Pedro) se quedaba atrapado en un cajero y lo pasaba fatal; y en La casa de papel van a atracar el Banco de España y quedaban atrapados dentro, pero intencionadamente. No hay muchas más similitudes en cuanto a la trama", explica el cineasta ganador de tres premios Goya.

Ese "punto canalla"

El vigués Pedro Alonso tenía 25 años en 1996 y una carrera muy corta según IMBD, aunque ya había estado en algún largometraje, como 'Alma Gitana' según recuerda Ángel de la Cruz, quien lo conoció a través del también gallego, Nancho Novo, con quien Alonso compartió elenco en 'Tengo una casa'.

"Cuando estaba haciendo 'Paranoia dixital', llamé a Nancho para que hiciera la voz del cajero automático y él me presentó a Pedro. En seguida conectamos muy bien", afirma el cineasta coruñés.

Estrella Galicia y 'Berlín y la dama del armiño' cierran un acuerdo internacional alrededor de su estreno Más información

"Hubo gente por aquel entonces que llegó a comparar a Pedro con James Cagney, un actor y bailarín del cine clásico americano", dice De la Cruz. "Cagney, que era un tipo bajito y tenía una forma peculiar de andar, solía hacer de gángster, pero terminaba siendo el héroe de la película porque era un tipo que te seducía y acababas empatizando con él", cuenta jocoso.

Y es justo esa cualidad de ser el malo de la película pero a la vez ser el héroe, el personaje más admirado y deseado, lo que hace Pedro Alonso "fantásticamente", según el director cinematográfico. "Interpreta personajes que no son buenas personas y sin embargo, nos encantaría a todos ser como él", refiere.

De alguna manera 'Paranoia dixital' y Ángel de la Cruz presagiaron al Berlín de 'La casa de papel', pero no tanto por la similitud entre los personajes o los hechos, ni siquiera porque nombraran en aquel corto al Banco de España que roban en esta serie, sino por la forma de interpretar que tiene Pedro Alonso.

Culmina el rodaje en Galicia de la película 'Sin huella' Más información

A Pedro Alonso "ya se le veían maneras en la forma de interpretar", explica De la Cruz, quien entonces ya había comentado con mucha gente que era un actor que iba a triunfar, "porque tiene esa cosa que tienen las estrellas que no sabes muy bien qué es, que le ponen sentimiento, le ponen algo especial, algo original".

"No sé si es lo chulesco, pero no solamente interpreta y te hace creer un personaje, sino que tiene ese punto canalla, que es un poco sirvengüenzon pero que es a la vez muy atractivo. Te hipnotiza y te seduce, aunque no sea la mejor persona del mundo. Y eso precisamente es lo que es Berlín, un tío encantador al que se lo ha llevado una fuerza negativa, la parte oscura de la fuerza", alega.

"Y tal vez esa sea la similitud con el personaje que interpretaba en 'Paranoia dixital'. Era así, un poquito canalla, pero al final resultaba un canalla encantador, y Pedro sabe hacer muy bien ese personaje, aunque él no es un canalla , pero es un tipo realmente encantador".