Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña se prepara para una 'ola calor' con temperaturas rozando los 30 grados

El sol será el gran protagonista

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/05/2026 11:16
Playa de Riazor
El sol y el calor invitarán a tomar las playas
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

Dice el refrán que "cuando marzo mayea y mayo marcea" y hasta ahora se estaba cumpliendo bastante en A Coruña, con jornadas lluviosas e incluso bastante frío. Sin embargo, el final de esta semana va a traer un momento de respiro para los amantes del sol y el calor.

Varios coruñeses pasean en una jornada calurosa de este mes de abril

A Coruña cerrará el segundo mes de abril más seco del siglo

Más información

Desde el portal especializado ElTiempo.es apuntan a que las temperaturas serán muy elevadas para esta época del año, con registros más de junio o julio, aunque sin llegar a poder llamarse de forma oficial "ola de calor".

La predicción de MeteoGalicia apunta también a ello. Este miércoles el sol ya es el gran protagonista de la jornada, situación que se mantendrá, al menos, hasta el domingo. Pero el cambio más importante será el de la sensación térmica. Para este jueves, 21 de mayo, la agencia meteorológica gallega apunta que los termómetros llegarán a los 26 grados, lo mismo que ocurrirá el sábado. El día de más calor será el viernes, cuando los termómetros rozarán los 30 grados de temperatura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

A Coruña convertirá la lágrima de San Roque en un espacio multiusos
Abel Peña
Playa de Riazor

A Coruña se prepara para una 'ola calor' con temperaturas rozando los 30 grados
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Sanidad amplia el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años
EFE
Investigación científica

La gallega Biofabri logra resultados prometedores con un tratamiento "eficaz" contra la reaparición del cáncer de vejiga
EP