A Coruña se prepara para una 'ola calor' con temperaturas rozando los 30 grados

El sol y el calor invitarán a tomar las playas Archivo El Ideal Gallego

Dice el refrán que "cuando marzo mayea y mayo marcea" y hasta ahora se estaba cumpliendo bastante en A Coruña, con jornadas lluviosas e incluso bastante frío. Sin embargo, el final de esta semana va a traer un momento de respiro para los amantes del sol y el calor.

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Desde el portal especializado ElTiempo.es apuntan a que las temperaturas serán muy elevadas para esta época del año, con registros más de junio o julio, aunque sin llegar a poder llamarse de forma oficial "ola de calor".

La predicción de MeteoGalicia apunta también a ello. Este miércoles el sol ya es el gran protagonista de la jornada, situación que se mantendrá, al menos, hasta el domingo. Pero el cambio más importante será el de la sensación térmica. Para este jueves, 21 de mayo, la agencia meteorológica gallega apunta que los termómetros llegarán a los 26 grados, lo mismo que ocurrirá el sábado. El día de más calor será el viernes, cuando los termómetros rozarán los 30 grados de temperatura.