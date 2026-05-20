A Coruña no desperdicia ni una gota: la red municipal solo sufre un 4% de fugas

Obras en la red de saneamiento en la calle caballeros Javier Alborés

En A Coruña no se desperdicia una gota de agua. La red de abastecimiento de la ciudad es una de las más eficientes de España, a decir del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, que hoy comentó las últimas novedades recién salido de la Junta de Gobierno local. Lage elogió a Emalcsa, la Empresa Municipal de Aguas. "somos o concello co porcentaxe de fugas maix baixo, con moita diferencia".

Lage destacó que el desperdicio de agua debido a las fugas de red es tan grande que la Xunta emitió recientemente una normativa al respecto. Mientras el porcentaje en A Coruña es del 4%, en otros llega casi al 20%. Esto ha provocado, siempre según Lage, que otros representantes municipales se hayan acercado a A Coruña para conocer el secreto de su éxito. "Sin duda alguna, isto corresponde a un traballo de planificación de renovación da rede".

Hoy se licita un contrato de mantenimiento de la red de saneamiento municipal. Desde el anterior mandato, se lleva mejorando las tuberías para que la red sea moderna, más segura, frente a las fugas de aguas. "Non é so construir. Imos destinar 1,9 millóns al ano para os próximo dous anos, cunha posible prórroga de tres mais", explicó Lage.