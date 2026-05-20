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A Coruña

A Coruña convertirá la lágrima de San Roque en un espacio multiusos

El Ayuntamiento espera que el proyecto esté licitado antes de que acabe el verano

Abel Peña
Abel Peña
20/05/2026 11:36
La lágrima de San Roque, al lado de la plaza de España
Archivo El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que convertirá la lágrima de San Roque, al lado de la plaza de España, en un nuevo espacio multiusos. 

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El portavoz del Ejecutivo, José Manuel Lage, anunció este miércoles, tras la Junta de Gobierno local que después de que se abandonen los dos negocios que subsisten en la lágrima, esta se reformará para convertirla en un espacio multiusos.

El Ayuntamiento espera que el proyecto esté licitado antes de que acabe el verano. 

Uno de los edificios más singulares de A Coruña es la lágrima de San Roque, una mezcla de espacio elevado bajo el cual se encuentran una decena de locales, todos ellos propiedad municipal. Hasta ahora solo dos se encontraban operativos.

Este curioso edificio figura en la listas de inmuebles protegidos en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) al tratarse de una obra del famoso  racionalista Santiago Rey Pedreira, arquitecto municipal entre 1932 y 1954, que diseñó edificios como el Hotel Finisterre, o la Torre Golpe.

Durante el mandato de Javier Losada, se hizo un esfuerzo por dotarla de nueva vida, instalando en uno de los bajos el local de la Asociación Provincial de Palilleiras, pero fuentes municipales reconocen que el intento no tuvo éxito. Ahora, con la regularización de las concesiones, es el momento de afrontar también la reforma de San Roque.

En 2022, el estado del inmueble obligó a unas reparaciones de emergencia. Pero hace falta mucho más. De hecho, en los presupuestos de este año se reserva una partida de 600.000 euros para restaurar la estructura. No solo los locales, sino la plaza que se encuentra encima, para que sea un lugar de encuentro.

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