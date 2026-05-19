Daños en el local donde entró el coche en Agra do Orzán Javier Alborés

La Policía Local registró un accidente de tráfico en la calle Agra do Orzán, en el que una furgoneta sin frenos rodó varios metros acabó estrellándose contra un bajo vacío, reventando el escaparate.

Ocurrió a las tres y media de la tarde. Según confesó el conductor a la Policía Local, se le había olvidado poner el freno de mano. El vehículo rodó cuesta abajo hasta el cruce José Baldomir y entró directamente en el establecimiento, cuya fachada forma de chaflán

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Afortunadamente, el establecimiento hace tiempo que no tiene actividad, de manera que nadie resultó herido. Al lugar acudió Bomberos para limpiar la acera de los restos, y la Policía Local precintó la esquina. Por su parte, la dueña limpió los destrozos, a la espera de que se pudiera instalar un cerramiento.

Se trata del segundo día consecutivo que un coche sin conductor rueda por una cuesta hasta estrellarse. Ayer ocurrió en la calle Educación, aunque no causó daños.