Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una furgoneta sin conductor rueda varios mentros antes de estrellarse contra un escaparate en A Coruña

El suceso tuvo lugar en Agra do Orzán a las 15.30 horas pero nadie resultó herido

Abel Peña
Abel Peña
19/05/2026 18:19
Daños en el local donde entró el coche en Agra do Orzán.jpg
Daños en el local donde entró el coche en Agra do Orzán
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

La Policía Local registró un accidente de tráfico en la calle Agra do Orzán, en el que una furgoneta sin frenos rodó varios metros acabó estrellándose contra un bajo vacío, reventando el escaparate

Ocurrió a las tres y media de la tarde. Según confesó el conductor a la Policía Local, se le había olvidado poner el freno de mano. El vehículo rodó cuesta abajo hasta el cruce José Baldomir y entró directamente en el establecimiento, cuya fachada forma de chaflán

Coche estrellado en la calle Educación

Un coche sin ocupante acaba en una bionda de la calle Educación

Más información

Afortunadamente, el establecimiento hace tiempo que no tiene actividad, de manera que nadie resultó herido. Al lugar acudió Bomberos para limpiar la acera de los restos, y la Policía Local precintó la esquina. Por su parte, la dueña limpió los destrozos, a la espera de que se pudiera instalar un cerramiento. 

Se trata del segundo día consecutivo que un coche sin conductor rueda por una cuesta hasta estrellarse. Ayer ocurrió en la calle Educación, aunque no causó daños. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Estudiantes de Culleredo de visita al Muncyt

Los estudiantes de Culleredo se informan en el Muncyt del modo en que se debe recibir al eclipse
Fran Moar
Daños en el local donde entró el coche en Agra do Orzán.jpg

Una furgoneta sin conductor rueda varios mentros antes de estrellarse contra un escaparate en A Coruña
Abel Peña
Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio. Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros.

Tíbet, la operación policial en busca de pruebas tras la imputación de Zapatero
EFE
El ideal gallego

Más de la mitad de los gallegos reconoce tener problemas de sueño, según un estudio
Europa Press