Un informe aconseja la destrucción de la tumba romana de O Parrote

Imagen del lugar de la obra Javier Albores

El mes pasado, unos operarios que estaban cavando en la calle de O Parrote, frente a la iglesia de Santiago, se toparon con lo que luego resultó ser un tumba romana. No es inusitado encontrar este tipo de hallazgos cuando se excava el casco histórico de la Ciudad Vieja, que ha estado habitada durante más de dos mil años, pero cada descubrimiento tiene que ser examinado por un arqueólogo para determinar su valor. Ahora, un informe determina que dicha tumba no puede salvarse, y que debe ser destruida para que puedan continuar las obras.

Hay que tener en cuenta que el sepulcro se encuentra ya parcialmente destruido. Ubicado frente al número 6 de la calle de O Parrote constaba de una fosa y una tumba formada por tejas, que impiden que se instalen las tuberías eléctricas que forman parte de las obras de rehabilitación de la Real Academia Galega (RAG).

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El informe asegura que no existen alternativas a lo que llama “destrucción controlada” porque las estructuras son demasiado endebles como para ser salvados, y tampoco se puede dar un rodeo, porque se encuentran justo en el punto de la acometida. Así que lo único que queda por hacer es registrar los datos mediante un informe fotográfico (que ya se ha hecho), excavar los restos y recoger muestras (lo que no se ha hecho todavía en el caso de los restos humanos) para vaciarla. Luego se retirarán las tejas para entregarlas a un museo. Para la elaboración del informe se han consultado tanto a los técnicos competentes de los servicios municipales de arqueología como a la Xefatura Territorial de la consellería de Cultura.

Incógnitas

Quedan muchas incógnitas por resolver de esta tumba, porque solo se ha conservado una esquina, mientras que el resto ha sido destrozado cuando se introdujo una tubería de cerámica para la bajante del inmueble de la RAG. Del lateral, solo se conservan 31 centímetros. Lo que sí se sabe es que el interior está cubierto con una amalgama de cal y piedras.

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En cuanto a la fosa, durante la excavación se reveló tierra orgánica, marrón, y un pequeño pedazo de cerámica, de la parte de la panza de algún tipo de cacharro, con la cara externa bruñida, y presumiblemente romana. Hay que tener en cuenta que ya se han encontrado otros enterramientos de esa época, pero fuera de la Ciudad Vieja, puesto que la costumbre romana incluía cementerios en el exterior de la ciudad.

Posteriormente, durante la Edad Media, se procedió a enterrar en las iglesias, en las naves, y en los atrios. Por eso es más común encontrar cadáveres en los alrededores de las iglesias. De hecho, como el hallazgo está localizado cerca de la de Santiago, se pensó que procedía de esta, en un primer momento, antes de descartarse. 