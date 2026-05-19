Un día histórico para Inditex: cuando sus acciones se vendieron con “tanta rapidez como sus prendas”

El consejero delegado, José María Castellano, en el centro, durante el debut bursátil en 2001 | Archivo El Ideal Gallego

“Los títulos de Inditex se vendieron con tanta rapidez en Bolsa como sus prendas en las tiendas”. Esta es la frase que utilizó El Ideal Gallego hace 25 años para describir el debut de la compañía textil en la Bolsa española.

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El próximo sábado 23 de mayo se cumplirá un cuarto de siglo de este momento que quedó grabado para la historia de la empresa y que fue el comienzo de una andadura llena de alegrías. En la actualidad, el grupo textil con sede en el municipio de Arteixo (A Coruña) es la cotizada que registra la mayor capitalización de todo el parqué español, con una valoración cercana a los 156.000 millones de euros.

Subida inicial

Inditex se estrenó con éxito en el mercado bursátil el 23 de mayo de 2001 y en los primeros minutos de negociación sus acciones se revalorizaron un 26%, hasta cotizar a un precio de 18,52 euros. De este modo, la compañía pasó a tener un valor de mercado de 11.500 millones de euros, frente a los 9.200 millones de euros de valoración inicial establecida por la compañía, y se situó como una firme candidata al Ibex 35, un índice que reúne a las 35 mayores empresas españolas.

A las 11.30 horas de aquel 23 de mayo de 2001, una gran pantalla exhibió la siguiente frase: “Inditex, cotizado en Bolsa”. Al acto de estreno realizado en Madrid acudieron directivos del grupo textil, entre los que destacaron Juan Carlos Rodríguez Cebrián, José María Castellano, Antonio Abril, Borja de la Cierva y Marcos López.

No estuvo presente el fundador y entonces presidente, Amancio Ortega, que prefirió mantenerse al margen del foco mediático y le concedió todo el protagonismo al consejero delegado, José María Castellano (hoy ya fallecido), que ese día aseguró que estaba muy emocionado por la gran acogida que le habían dispensado los inversores a este proyecto empresarial nacido en A Coruña.

El consejero delegado, José María Castellano, en el centro, durante el debut bursátil en 2001 | Archivo El Ideal Gallego

“El inversor ha captado que esta empresa se ha caracterizado por trabajar siempre en favor del cliente, y creo que esto ha permitido la buena acogida de la salida a Bolsa”, afirmó Castellano.

También destacó que Inditex no es una compañía apta para los especuladores de los mercados. “Nos interesa que sea un valor consistente como es la compañía y esperamos que siga siendo así en el futuro”, señaló Castellano.

En cuanto a la ausencia de Amancio Ortega en el acto, explicó que siguió el debut de la compañía desde las oficinas centrales del grupo en Arteixo, porque “es importante estar en la Bolsa, pero también es importante seguir el día a día de la compañía”.

Crecer

El entonces consejero delegado del grupo de moda aseguró aquel día que la compañía no variaría, tras su salida a Bolsa, su estrategia de crecimiento, que se centraría fundamentalmente en los mercados ubicados en el continente europeo.

Según José María Castellano, la compañía de moda salió al mercado de valores pensando en su futuro y no por razones financieras, ya que el grupo “no solamente es importante en términos económicos”, sino también “en términos sociales”, “por el nivel de empleo”, especialmente en territorio gallego.

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El consejero delegado también reiteró que la estrategia de crecimiento del grupo en los siguientes cinco años, hasta 2006, se centraría en la consolidación en los mercados europeos y abordaría además su expansión en Estados Unidos, donde, no obstante, la política de crecimiento sería más lenta.

Actividad

Una persona que hubiese adquirido acciones de Inditex en la salida a Bolsa, hoy habría logrado una revalorización cercana al 1.600% (sus acciones cotizan en el entorno de los 50 euros, aunque hay que tener en cuenta un desdoblamiento de títulos realizado en 2014). Inditex empezó su andadura en el mercado con un valor cercano a 9.000 millones de euros. Hoy ha pasado a estar valorada en alrededor de 156.000 millones de euros.

La compañía explicó en 2001 que “su actividad principal” era “el diseño, fabricación, distribución y venta de prendas de vestir, calzado y complementos para hombre, mujer y niño”, incluyendo “productos de cosmética y marroquinería”.