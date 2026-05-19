‘Un café máis’, el proyecto solidario de seis alumnas de la UDC para que “nadie duerma en la calle”

Las alumnas de segundo curso del grado en Comunicación Audiovisual de la UDC que participaron en el proyecto | Cedida

Con el objetivo de “despertar a los alumnos lo que es la contribución social y la realidad en la que vivimos” nace ‘Un café máis’, el proyecto en el que, por lo que vale un café, se puede contribuir a una buena causa. Así se lo plantearon a principios del pasado mes de marzo Teresa Piñeiro y Rocío Mihura, docentes en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de A Coruña, a seis alumnas (Iyana Fernández Feito, Carmen Iglesias Alfonso, Carla Vázquez Fernández, Alexandra Couto Ares, Silvia Dapena Suárez y Lara Perico Cunha) de la titulación para que, con la colaboración de la Asociación Boanoite, ejecutaran la iniciativa con la intención de que “nadie duerma en la calle”.

Así aparecía reflejado en los elementos visuales (flyers, globos, tazas de café...) creados por los estudiantes y la asociación dedicada al acompañamiento de personas sin hogar. En este sentido, la misión era clara, pagar un café más y poder recaudar en favor de la organización sin ánimo de lucro.

Para ello, contaron con el permiso de dos establecimientos colaboradores: la Cervecería Victoria, en la zona de Riazor, y La Nueva Estación, en el barrio de Labañou. Allí, durante toda la semana pasada los clientes pudieron dejar sus propinas y, de esta forma, colaborar con los alumnos en favor de las personas sin hogar. Además de colocar huchas con formas de taza de café, las alumnas habilitaron un número para que el que quisiera ayudar y no tuviera dinero en efectivo, pudiese hacerlo de igual manera.

Una propuesta creativa

El proyecto forma parte de la propuesta educativa ‘Aprendizaje y servicio’, una iniciativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en un sólo proyecto, en el cual las personas participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Se

trata de una actividad que integra el servicio a la comunidad con el aprendizaje de contenidos y la adquisición de competencias a partir de la práctica reflexiva.

Un hucha en forma de café, junto a los flyers promocionales Cedida

En opinión de Rocío Mihura, una de las docentes responsables de la iniciativa, lo más importantes es elaborar propuestas creativas pero que, a su vez, sirvan para ayudar a los demás en el día a día: “La idea que les propusimos era hacer un proyecto de diseño que pueda competir visualmente. Tenían que inventar un soporte que fuera creativo, y, a partir de ahí, trasladarlo al servicio de una ONG”, apunta Rocío Mihura, quien confiesa que, aunque la misión principal era “recaudar fondos”, lo más importante fue “dar visibilidad a la asociación”.

No obstante, para la docente del grado de Comunicación Audiovisual lo más importante fue “el aprendizaje que se llevan”. En este sentido, Mihura destaca la importancia del proceso, tanto para los aspectos positivos como para “los problemas que hayan podido surgir”. Después de habilitar durante la semana pasada el proceso de pago en los dos establecimientos coruñeses, las seis alumnas de la UDC deberán mostrar lo recaudado a las docentes y, a través de una memoria de trabajo –que realizan a través del formato TikTok–, presentarán cómo fue el proceso de ejecución de la propuesta. A partir de ahí, Mihura y Piñeiro analizarán el trabajo de las alumnas, antes de poner una calificación definitiva. Aunque de antemano no parece que será mala.